Scrutini scuola superiore, ecco i dati ufficiali: nei licei l’80% degli studenti ammessi alla classe successiva. TUTTI I DATI per regioni Di

I dati sugli esiti degli scrutini finali per l’anno scolastico 2023-2024, pubblicati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, offrono un interessante spaccato sul rendimento degli studenti.

In particolare, l’analisi per tipologia di scuola secondaria di II grado (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali) rivela alcune differenze significative.

Licei

I Licei si confermano come la tipologia di scuola con la percentuale più alta di studenti ammessi alla classe successiva (80,9%), seguiti dagli Istituti Professionali (75,8%) e dagli Istituti Tecnici (69%). Tale tendenza si conferma in linea con gli anni precedenti. La percentuale di studenti con giudizio sospeso è risultata più bassa nei Licei (3,2%) rispetto agli Istituti Tecnici (8,3%) e agli Istituti Professionali (9,7%).

Istituti Tecnici

Gli Istituti Tecnici presentano la percentuale più alta di studenti non ammessi alla classe successiva (22,7%), seguiti dagli Istituti Professionali (14,5%) e dai Licei (15,9%). Questo dato potrebbe essere correlato alla maggiore complessità dei percorsi di studio tecnici, che spesso richiedono una solida preparazione in materie scientifiche e tecnologiche.

Istituti Professionali

Gli Istituti Professionali si collocano in una posizione intermedia tra Licei e Istituti Tecnici, sia per quanto riguarda la percentuale di ammessi che quella di non ammessi. È interessante notare come la percentuale di studenti con giudizio sospeso sia diminuita rispetto all’anno precedente, passando dal 9,9% al 9,7%.

Analisi geografica

I dati rivelano anche alcune differenze significative a livello regionale. Ad esempio, la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva è risultata più alta in Trentino-Alto Adige (92,3%), mentre la percentuale di non ammessi è risultata più alta in Valle d’Aosta (25%).

SCRUTINI