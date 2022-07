Scrutini 2021-22, alla scuola media il 98% è ammesso alla classe successiva. Tutti i dati [PDF] Di

Nella scuola secondaria di I grado gli ammessi alla classe successiva del primo e del secondo anno sono il 98,5%. Stabile il dato rispetto all’anno scorso (erano il 98,3%).

Emerge dai dati, disponibili sul sito del ministero dell’Istruzione, relativi agli esiti degli scrutini delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. In crescita i promossi della scuola del primo grado.

Diminuiscono i non ammessi agli scrutini di giugno, nella scuola secondaria di II grado, ma aumentano studentesse e studenti con sospensione del giudizio.

A livello regionale, il tasso di ammissione alla classe successiva più elevato si registra in Molise (99,5%) e, a seguire, in Basilicata (99,2%) e in Puglia (99,1%).

I DATI PER REGIONE