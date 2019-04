Sciopero scuola, USB: 10 maggio

L’USB è pronta a scioperare il 10 maggio, insieme a tutti gli altri lavoratori del Pubblico Impiego.

L’USB non condivide la data del 17 maggio, avanzata dalle sigle sindacali FLC CGIL – CISL FSUR – Federazione UIL Scuola RUASNALS Confsal – GILDA UNAMS –

“Nel riconfermare con forza la data del 10 maggio – scrive l’USB in un comunicato – per noi essenziale anche come momento di lotta contro le limitazioni del diritto di sciopero e gli attacchi subiti da USB, in ultimo il blocco della data del 12 aprile, in cui avevamo proclamato lo sciopero generale, sottolineiamo che le questioni sollevate dall’autonomia differenziata richiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna hanno una portata ben più ampia di uno sciopero di comparto: investono tutta la pubblica amministrazione e i cittadini nella loro quotidianità.”

Per la conferma delle giornate di sciopero bisogna attendere la comunicazione ufficiale da parte del Miur, dopo l’espletamento delle procedure.