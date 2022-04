Sciopero scuola il 6 maggio. SGB sciopera contro le prove Invalsi alla primaria. Nota MI Di

Per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”; – Cobas – Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ata delle scuole di ogni ordine e

grado”; – Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”; – Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a qualunque

titolo”; – Saese: “personale docente ed ata, a tempo indeterminato, atipico e precario; – Usb – Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”.

Relativamente alla sola scuola primaria:

– SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle date dell’INVALSI:

• “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il giorno 6 maggio 2022;

• sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2022 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica”.

Nota