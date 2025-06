Sciopero del 29 novembre, stop trasporti solo 4 ore, ecco gli orari. Sindacati: “No tagli alla scuola”. Dirigenti scolastici, modalità di adesione Di

Il 29 novembre si terrà lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra economica del governo. L’iniziativa punta a coinvolgere i settori pubblici sia quelli privati, comprendendo fabbriche, scuole, sanità, poste, commercio, dipendenti statali e il sistema giudiziario. Nel settore dei trasporti, lo sciopero sarà solo parzialmente applicato, con un’esclusione completa per i treni.

Trasporti e riduzione delle ore di sciopero

Le modalità di adesione cambiano a seconda del settore. Per i lavoratori privati e pubblici, lo sciopero durerà 8 ore o coprirà l’intero turno lavorativo. Tuttavia, per il trasporto pubblico locale, aereo e marittimo, l’astensione è stata ridotta a 4 ore a seguito di un’ordinanza del Ministro Matteo Salvini.

Lo stop riguarderà:

Aerei : dalle 10:00 alle 14:00, incluso il personale di controllo del traffico aereo.

: dalle 10:00 alle 14:00, incluso il personale di controllo del traffico aereo. Bus, metro e tram : dalle 9:00 alle 13:00, garantendo le fasce di servizio essenziali.

: dalle 9:00 alle 13:00, garantendo le fasce di servizio essenziali. Navi e traghetti: con modalità simili al trasporto urbano.

Le sanzioni per il mancato rispetto della precettazione coinvolgerebbero non solo i sindacati ma anche i singoli lavoratori. Esclusi dallo sciopero il trasporto ferroviario e merci su rotaia, oltre al personale di Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta.

Polemiche e scontro politico

Lo sciopero ha suscitato polemiche relativamente alla precettazione sul settore trasporti. Salvini ha accusato Landini di strumentalizzare l’iniziativa a fini politici. La Cgil replica sostenendo di aver rispettato tutte le regole, criticando la gestione ministeriale della mobilità. Bombardieri parla di “un film già visto“, ricordando che “ha già precettato l’anno scorso… si diverte così“, ironizza. Al centro della polemica resta anche la commissione di garanzia sugli scioperi, per i sindacati “ormai di parte”. E nel fronte sindacale non si smorza neppure il battibecco con la Cisl. Lo sciopero generale è “sbagliato, anche se rispettiamo le scelte delle altre sigle sindacali, nel metodo e nel merito“, rimarca il leader Luigi Sbarra, anche perché è stato “anticipato quando la manovra era ancora tutta da scrivere”.

Le rivendicazioni dei sindacati

Cgil e Uil chiedono una revisione della manovra di bilancio, denunciando politiche che penalizzano salari, pensioni, sanità, istruzione e servizi pubblici. I leader sindacali si oppongono ai tagli previsti, accusando il governo di scelte che aggraverebbero l’austerità e i disservizi. La mobilitazione si svolgerà in 43 piazze italiane, con manifestazioni guidate da Maurizio Landini a Bologna e Pierpaolo Bombardieri a Napoli.

Per quanto riguarda la scuola, i sindacati denunciano tagli alla scuola, con la perdita di 5.660 docenti e 2.174 unità di personale ATA.

Adesione nel settore scolastico

Nel comparto scolastico, la Flc Cgil avverte che anche i dirigenti potranno aderire allo sciopero, categoria “in forte disagio per la condizione lavorativa sempre meno sostenibile“. Sotto accusa anche la procedura di valutazione che viene descritta come priva di oggettività e trasparenza. Saranno predisposti modelli per comunicare l’adesione agli Uffici Scolastici Regionali e al personale, avverte il sindacato. In assenza del dirigente, le funzioni urgenti saranno affidate, nell’ordine, ai collaboratori o al docente più anziano presente in servizio.