Scienze motorie e sportive in Dad: solo parte teorica, i docenti non possono richiedere esercizi agli alunni. FAQ Di

In zona gialla o arancione, occorre sospendere l’attività motoria all’interno delle palestre? Nei casi in cui dovesse essere attivata la DAD, è possibile richiedere agli studenti lo svolgimento di attività motorie? In zona gialla o arancione, è consentito l’uso delle palestre scolastiche da parte di soggetti esterni? FAQ dell’Usr per il Veneto aggiornata il 17 gennaio.

In riferimento a quanto riportato nel Piano scuola 2021-22 e ribadito nel documento Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022), l’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, nei casi in cui la situazione epidemiologica preveda l’ingresso in zona galla o arancione, sarà svolta in modo individuale e nel rispetto delle misure di riduzione del contagio previste dai protocolli scolastici.

Qualora, in considerazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 1 del DL n. 1 del 07/01/2022, siano sospese le attività in presenza, resta valido quanto riportato nella nota n. 1771 del 29/01/2021 trasmessa dall’USRV riguardo ai contenuti della DAD per la disciplina Scienze motorie e sportive svolta nelle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado. In particolare, per motivi di sicurezza, la nota specifica che “gli insegnanti preposti svilupperanno in didattica a distanza la sola parte teorica della disciplina, astenendosi dal richiedere agli allievi esercizi o attività motorie domestiche, sia in modalità sincrona che asincrona”.

Riguardo all’uso delle palestre da parte di soggetti esterni, il CTS ritiene che gli accordi con gli Enti locali siano applicabili solo in zona bianca; in zona gialla o arancione, le Istituzioni scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento (Piano Scuola 2021-22).

Tutte le FAQ