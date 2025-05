Scienze della Formazione Primaria alla Link, pubblicato il bando per chi vuole trasferirsi: 81 opportunità e borse di studio per la sede universitaria di Città di Castello

C’è una nuova opportunità per chi voglia frequentare il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria all’Università degli Studi Link nella sede di Città di Castello. Da oggi gli studenti fuori sede, che desiderino far parte della realtà universitaria Link, possono iscriversi alla selezione che ne consentirà lo spostamento da un altro ateneo. La Link, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, oltre a prepararsi a bandire per l’anno accademico 2024/2025 ulteriori 460 posti per il primo anno di Scienze della Formazione Primaria, ha pubblicato anche il bando per 81 opportunità di trasferimento ad anni successivi al primo per studenti provenienti da altre università.

Fino al 31 agosto prossimo, inviando una Pec all’indirizzo [email protected], sarà possibile partecipare alla selezione per la copertura dei posti disponibili. Per candidarsi sarà sufficiente allegare il modulo di richiesta di partecipazione alla selezione (scaricabile dal link https://www.unilink.it/cds/scienze-della-formazione-primaria-lm-85-bis-aa-24-25), un’autocertificazione firmata attestante l’elenco degli esami sostenuti, comprensivo di voto, SSD e CFU rilasciato dall’università di provenienza, e copia di un documento valido di identità.

Come per gli studenti che si immatricolano al primo anno, anche i vincitori del bando di trasferimento potranno beneficiare di un’agevolazione economica pari a € 1.000, per un valore complessivo di € 5.000 nell’intero corso di studi. Unico requisito di accesso per presentare la domanda, essere nati o residenti in Umbria, Toscana e Marche.

Tutte le informazioni riguardanti il corso di laurea (requisiti, piano di studi, etc.) sono disponibili sul sito a questo LINK.