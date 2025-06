Scienze della formazione primaria 2025: test di ammissione venerdì 12 settembre. Preparati a superarlo con EUROSOFIA

Si terranno nel mese di settembre le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per Scienze della formazione primaria, Professioni sanitarie, Medicina e chirurgia in lingua inglese, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, Medicina veterinaria in lingua inglese. Così l’Avviso del 14-5-2025 emanato dal Ministero dell’Università.

Scienze della formazione primaria

Per quanto riguarda i corsi di Scienze della formazione primaria, le prove di selezione sono previste per venerdì 12 settembre 2025. Le modalità operative e i contenuti delle prove relative ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, saranno stabiliti attraverso successivi decreti.

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria garantisce l’abilitazione all’insegnamento per posto comune scuola dell’infanzia e primaria.

È una grande opportunità per accedere all’insegnamento!

Chi ottiene dunque la laurea in scienze della formazione primaria potrà partecipare ai concorsi a cattedra dedicati e iscriversi nelle graduatorie di prima fascia delle GPS.

Negli ultimi anni è stata istituita anche una seconda fascia, alla quale si sono iscritti laureandi dal terzo anno in poi.

Un percorso formativo integrato per potenziare le tue conoscenze, sviluppare il pensiero critico e affrontare il test con strategie efficaci

A chi è rivolto

Studenti delle scuole superiori, diplomati e diplomandi che desiderano:

– Accedere al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria

– Acquisire un metodo di studio efficace

– Migliorare le proprie competenze in vista dell’ingresso universitario

Modalità di svolgimento

In presenza presso la SEDE EUROSOFIA PIEMONTE – Via Massena 2, Torino e online SINCRONO, attraverso la piattaforma e-learning Eurosofia.

Durata: 40 ore in presenza + materiali online + simulazione al test

Modalità: lezioni laboratoriali, simulazioni, tutoraggio attivo

Costo € 280 per i soci ANIEF e 350 non soci

Tutte le lezioni sincrone saranno registrate e sarà possibile rivederle in ogni momento sino al termine dei test di ammissione.

NUMERO MINIMO 20 ISCRITTI

Metodologia didattica

– Didattica per competenze e situazioni-problema

– Simulazioni ufficiali con feedback individuale

– Esercitazioni in piccoli gruppi con supporto tutoriale

– Attivazione cognitiva e riflessione metacognitiva

Perché scegliere questo corso

– Programma allineato al test ministeriale

– Docenti ed educatori con esperienza nella formazione iniziale

– Approccio laboratoriale e interattivo

– Simulazione finale del test con correzione guidata.

Perché questo corso vale molto più di una preparazione al test

Le competenze che acquisirai durante il corso non servono solo per superare il test di ammissione: sono strumenti fondamentali per affrontare qualsiasi percorso universitario e, più in generale, la complessità del mondo contemporaneo. Saper comprendere un testo, risolvere problemi, organizzare lo studio, ragionare in modo critico, collaborare in gruppo e comunicare efficacemente sono tutte soft skills essenziali.

Sono competenze trasversali che ti accompagneranno nella vita accademica e nel mondo del lavoro, qualunque sia la strada che sceglierai. Investire oggi nella tua formazione significa costruire solide basi per il tuo futuro, con un approccio consapevole, flessibile e orientato alla crescita personale e professionale.

