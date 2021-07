Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica nei piani di lezione STEM della Primaria: esempio di progetto Di

Come migliorare la competitività nell’educazione della prima infanzia della scienza e della tecnologia? Usa STEM nei tuoi piani di lezione STEM di prima elementare! Avrà un impatto sullo sviluppo della conoscenza e delle competenze digitali. Non hai mai sentito parlare di STEM? Allora questo articolo fa per te! Il termine è diventato di recente immensamente popolare. Ma cosa significa?

STEM è comunemente usato per riferirsi a una politica educativa e alla scelta della metodologia educativa nelle scuole che rendono l’apprendimento di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica molto più agevole. Esempi notevoli sono la Gran Bretagna o gli Stati Uniti d’America. In questi paesi, i sistemi educativi e le scuole svolgono un ruolo chiave nel determinare l’interesse dei bambini e dei giovani nelle materie STEM e nel garantire pari opportunità di accesso e di beneficiare di un’istruzione STEM di alta qualità.

Come comprendiamo l’apprendimento in STEM?

Bene, di solito in questa categoria copriamo una vasta gamma: dalle scienze naturali come la biologia, la fisica e la chimica alle scienze più formali come la matematica, nonché la logica e la statistica. Le scienze sociali – la terza branca principale della scienza – si riferiscono alla psicologia, alla sociologia e alle scienze politiche. Sono classificati separatamente dagli altri due rami della scienza e sono invece raggruppati con le discipline umanistiche e le arti, formando un altro acronimo chiamato HASS – scienze umane, artistiche e sociali.

La psicologia è parte principale di STEM

Tuttavia, la psicologia è considerata la parte principale dello STEM, oltre alle altre due materie. Nel sistema educativo degli Stati Uniti (e del Regno Unito), per esempio, nelle scuole primarie, medie e superiori, il termine scienze si riferisce alle scienze naturali, dove la matematica è una materia separata e le scienze sociali sono combinate con le scienze umane come parte degli studi sui concetti sociali generali.

STEM a scuola

Gli appassionati di STEM credono che ci siano diverse difficoltà da superare. Tra gli ostacoli da superare, citano il mancato adeguamento alle esigenze dell’educazione progressiva in diversi paesi.

Gli errori del programma educativo di base stanno costringendo tutti gli studenti a imparare a un livello.

Alcuni pedagogisti avvertono che a causa della scarsa educazione della matematica precoce, la metà degli studenti con un basso capitale familiare e sociale ha serie difficoltà nell’acquisire risorse matematiche. E ciò gli renderà complesso l’accesso al mondo del lavoro.

L’arte nei piani di lezione STEM di prima elementare

Espandendo STEM con la componente “arti”, è stato creato il concetto STEAM, che sottolinea l’importanza dell’arte nell’educazione innovativa.

L’idea di STEAM è sviluppata in molte istituzioni educative in tutto il mondo, ma sta accadendo in modo particolarmente intenso negli Stati Uniti.

Il legame tra arte e tecnologia

Possiamo sfoggiare un legame speciale che lega arte e tecnologia negli esempi di Leonardo da Vinci, o Johannes Gutenberg, o, al contrario, Jules Verne come quelli la cui vita testimonia che il genio dell’inventore e la visione dell’artista sono anche strettamente correlati non sono abbastanza convincenti, il presente e il futuro forniranno inevitabilmente più argomenti.

La combinazione creativa

La collaborazione creativa di tecnici di laboratorio, bioingegneri, scultori, creatori di installazioni multimediali e specialisti in geometria avanzata deve essere realizzata con un adeguato sostegno pubblico e aiutare a superare le difficoltà chiave per le società di oggi.

Come creare piani di lezione STEM alla Primaria? Guida passo passo

Vuoi implementare le STEM nel lavoro del tuo insegnante? Abbiamo preparato per te una raccolta di idee che ti istruiranno su come farlo e ti presenteranno un’interessante serie di ispirazioni.

Crea i tuoi piani di lezione con passione !

Anche i migliori programmi di lezione non possono sostituire la vera passione. Pertanto, tu sei l’insegnante: vuoi cambiare il mondo in meglio e trasmettere competenza e conoscenze ai tuoi studenti. Segui il tuo cuore, combina gli esempi seguenti e crea i tuoi set di lezioni.

L’utilizzo della metodologia STEM è anche per te uno sviluppo continuo. Vale la pena curiosare negli angoli di internet per conoscere idee innovative, oltre a partecipare a corsi, webinar e convegni dedicati alle STEM. L’implementazione di STEM nel processo educativo può essere semplice: ti aiuteremo. Anche OrizzonteScuola Formazione sta lavorando in questo senso.

Parla ai tuoi studenti di STEM

Parla ai tuoi studenti dell’importanza della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria, della matematica e dell’arte nel processo di educazione sostenibile. Man mano che si rendono conto che stanno imparando competenze utili, acquisiranno anche un senso di scopo. È un metodo efficace che farà appello alle loro ambizioni. Vale anche la pena introdurli al concetto di attività e al piano di lezione preparato: imparare attraverso il gioco e giocare attraverso l’apprendimento. L’utilizzo dello STEM è il metodo educativo del futuro. L’insegnante è un mentore che consiglia gli studenti quando acquisiscono tutte le competenze necessarie.

Prepara il tuo posto di lavoro – Aula di prima elementare grade

È necessaria un’aula adeguatamente preparata! Abbiamo detto che nella metodologia STEM, qualsiasi cosa può essere utilizzata come strumento didattico. Uno studio pieno di oggetti distinti ispirerà e darà le idee più giovani che possono utilizzare durante le lezioni. Non ci sono restrizioni qui. Puoi toccare il tema dell’ecologia, della gestione delle risorse e dello stile di vita a rifiuti zero.

Insegnare usando la pratica. Mostra ai tuoi studenti le meraviglie del mondo

Usa la scienza nei tuoi piani di lezione STEM di prima elementare!

Il mondo che ci circonda può essere descritto dalle leggi della natura, dalle leggi della fisica e dalle reazioni chimiche. È importante che i bambini li conoscano fin dalla tenera età, siano in grado di descriverli e, soprattutto, capirli. Gli esperti concordano sul fatto che le conoscenze scientifiche dovrebbero essere sviluppate all’inizio dell’educazione della prima infanzia . In questo modo, svilupperemo non solo la conoscenza del mondo, ma anche diverse abilità astratte come collegare fatti, pensiero astratto, inferenza e deduzione.

Un cambio di stagione: prenditi cura dei tuoi piani di lezione

Che cos’è il tempo? Sarà facile spiegare questo argomento ai tuoi alunni di prima elementare quando utilizzerai questo piano di lezione. Conoscere le stagioni e i fenomeni meteorologici è alla base dello sviluppo precoce e dell’apprendimento delle leggi della natura. A seconda della stagione e del tempo, possiamo offrire ai nostri studenti una serie diversa di attività.

Fauna selvatica: come insegnare la biodiversità?

Vuoi fornire ulteriori informazioni sugli organismi viventi sulla Terra? Anche STEM verrà in soccorso qui.

Le lezioni su piante, animali e insetti possono essere variate. Potrebbe essere anche un grande passo verso la parola diversità.

Attività di esempio? Tracciare il ciclo di vita di una coccinella e di un albero, oltre a sviluppare abilità artistiche disegnando fiori simmetricamente.

Insegnare la matematica nei tuoi piani di lezione di prima elementare

Spiegare e apprendere i principi della regina della scienza è alla base di ogni sostenibilità. È impossibile funzionare nella società senza conoscere le regole della matematica. Quale degli argomenti può essere discusso come STEM?

Tutti loro! Dalle semplici attività di matematica alla geometria ! Un modo semplice per spiegare agli studenti il concetto e le regole delle frazioni ? Sì, si può fare.

La cosa più importante è che la maggior parte dei compiti già menzionati possono essere combinati, incluso l’uso e il consolidamento delle conoscenze matematiche utilizzando il sorprendente metodo di apprendimento attraverso il gioco.

L’arte di un perfetto piano di lezione di prima elementare

Abbiamo già accennato più volte all’importanza dell’arte nell’educazione. Ora ripetiamo: questo è un momento appropriato per consolidare le conoscenze acquisite. Insegnando ai bambini ad essere sensibili, li facciamo guardare alla realtà in modo più completo e complesso.

L’abilità artistica nell’orario delle lezioni di educazione della prima infanzia renderà il nostro insegnamento completo, che spazia dalla scienza alle discipline umanistiche. Facciamo in modo che i nostri studenti acquisiscano in modo sostenibile le loro conoscenze e che possano scoprire ogni campo della scienza. La metodologia STEM è come un corso per familiarizzare un giovane con la bellezza del mondo che ci circonda . In questo modo, possiamo essere sicuri di formare futuri scienziati, medici, avvocati e scrittori. Questo è il nostro dovere di insegnanti.

Decifrare il codice dei piani di lezione STEM di prima elementare

Leggere codici, agire su comando, leggere istruzioni ed eseguire azioni?

Ma la parola “codice” può avere anche un significato più moderno. Apprendimento della programmazione nella fase dell’educazione della prima infanzia?

Sì, è possibile. Ed estremamente facile da raggiungere come parte dei tuoi piani di lezione STEM. Se desideri accedere a uno strumento completo che implementerà STEM e aiuterà i tuoi studenti a imparare a programmare come un professionista, dovresti.

Il progetto STEM

Molte scuole stanno realizzando alcuni progetti operativi per l’introduzione della metodologia STEM. Tra questo l’Istituto comprensivo Monte Rosello Alto di Sassari, diretto con magistrale competenza, dal dirigente scolastico dott.ssa Rita Paola Spanedda, si è reso protagonista di un ambizioso quanto strepitoso progetto STEM denominato “A.GEN.D.E. in STEM – Action To Gender Digital Equality in Science, Technologies, Engineering and Mathematics”.