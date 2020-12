Scienza e Astronomia attraverso le STEM e la robotica con il Planetario di Torino

Fare didattica con videogiochi o smartphone? Con noi è possibile! Collegati con Infini.to – Planetario di Torino per scoprire attività anche 100% digitali: laboratori, simulazioni del cielo, spettacoli del planetario per schermo piatto, osservazioni con il telescopio da remoto. Troverai tante attività online per le classi di Scuola Primaria e Secondaria, proposte dai nostri esperti specializzati in divulgazione scientifica, che accompagneranno la classe nell’esperienza didattica con l’aiuto di strumenti e software accessibili a tutti.

Scorri la nostra offerta con tutte le sue possibilità. E se hai in mente qualcosa di diverso, contattaci: creeremo un nuovo progetto a quattro mani!

Offerta didattica: www.planetarioditorino.it/it/infini-to-dad

Contatti: [email protected] – 0118118740 (giovedì e venerdì)

NOVITÀ 2021

Nata con l’obiettivo di rafforzare il legame con studentesse, studenti e corpo docente è la School membership. Un programma di attività e benefit che accompagnano la classe per tutta la durata dell’anno scolastico. Vista la rapidità con cui cambia lo scenario di emergenza, anche questa proposta è offerta in modalità 100% digitale.

Informazioni: www.planetarioditorino.it/it/scuole/school-membership

Contatti: [email protected]

INFINI.TO – PLANETARIO DI TORINO

Dal 2007 centro di eccellenza nella divulgazione e nella didattica delle scienze, INFINI.TO offre programmi a distanza – anche astronomica! – per la scuola primaria e secondaria.

In attesa di poter accogliere le scuole anche negli spazi fisici del museo e del planetario, INFINI.TO sarà live nelle scuole di tutta Italia per l’anno scolastico 2020/21.

Colleghiamoci, ed esploriamo insieme la meraviglia del cielo!