Schwa: a Padova finisce in un giornalino scolastico e la dirigente da lo stop. Il caso diventa politico, tra libertà d’espressione e direttive ministeriali Di

Il dibattito sull’uso del linguaggio inclusivo nelle scuole italiane si è riacceso con forza dopo il caso del liceo di Padova, dove la preside ha sospeso temporaneamente la pubblicazione del giornalino studentesco per l’uso del simbolo schwa (ə). La decisione, legata alla recente circolare del Ministero dell’Istruzione, ha sollevato forti reazioni all’interno della comunità scolastica e oltre.

Il caso: lo schwa nel giornalino scolastico

Il nodo della polemica nasce da un articolo scritto da un’ex alunna, in cui si usava il termine “studentə” per rivolgersi in modo neutro ai lettori. La preside ha ritenuto l’uso dello schwa non conforme alla lingua italiana, spiegando che “non è un fonema leggibile ad alta voce” e che, in quel contesto, “rischiava di risultare giudicante verso chi non condivide quelle scelte linguistiche”. La preside ha chiarito di non aver censurato la pubblicazione, ma di aver solo richiesto il rispetto della lingua italiana, “già di per sé inclusiva”.

Il giornalino è stato poi modificato e pubblicato regolarmente sul sito della scuola, ma la redazione studentesca ha reagito con una lettera aperta, rivendicando il diritto alla libertà d’espressione e criticando quello che ha definito “un atto di censura”.

La cornice normativa: la circolare Valditara

L’intervento della dirigente scolastica si inserisce nel solco della circolare del Ministero dell’Istruzione del 21 marzo 2024, fortemente voluta dal ministro Giuseppe Valditara, che vieta l’utilizzo nei documenti ufficiali delle scuole di segni non conformi alle regole grammaticali, come l’asterisco (*) e lo schwa (ə). La nota, firmata dall’ex dirigente dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto Carmela Palumbo, giustifica la direttiva con la necessità di garantire chiarezza e uniformità nella comunicazione scolastica.

Reazioni: il fronte degli studenti e il dibattito politico

La vicenda ha provocato un’ondata di reazioni nel mondo studentesco padovano. La Rete degli Studenti Medi, attraverso la voce della rappresentante Sophie Volpato, ha posto un interrogativo chiave: “Se perfino la Cassazione ha tolto ‘madre’ e ‘padre’ dai documenti dei minori per non essere discriminatoria, perché non si può usare una vocale neutra?”

A sostegno della redazione è intervenuta anche la deputata del Partito Democratico Rachele Scarpa, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare sul tema della libertà di espressione nelle scuole. Secondo Scarpa, “la battaglia per la lingua italiana non può tradursi nella soppressione del pensiero degli studenti”, ricordando l’articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di manifestazione del pensiero e della stampa.

Il fronte conservatore: il sostegno alla preside

Dal fronte opposto, il senatore Luca De Carlo di Fratelli d’Italia, coordinatore regionale veneto del partito, ha difeso l’operato della preside e la linea del Ministero: “Non c’è nulla di inclusivo in un linguaggio non comprensibile. È bene che questo messaggio passi soprattutto nelle scuole”.

De Carlo ha ricordato il parere dell’Accademia della Crusca, che ha più volte criticato l’uso di forme linguistiche come schwa e asterisco, ritenendole non grammaticalmente corrette e ostacoli alla leggibilità dei testi. A suo avviso, l’uso della lingua italiana è un modo per tutelare davvero la libertà di espressione, evitando confusioni e forzature.