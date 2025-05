Schettini: “Un buon insegnante non nasce, si forma. Passione, esperienza, empatia sono gli ingredienti giusti. La scuola ha bisogno di cuore, non di algoritmi” Di

Vincenzo Schettini, il volto rassicurante della fisica su YouTube, ha conquistato migliaia di studenti con il suo approccio innovativo all’insegnamento.

Diplomato in violino al Conservatorio di Bari e con una passione per la scienza ereditata dalla famiglia, Schettini ha saputo creare un canale YouTube di successo, declinato in diverse materie, e approdato anche su Rai 2 con “La Fisica dell’Amore”.

Il suo segreto? Rendere la fisica, materia spesso ostica, un’esperienza coinvolgente e stimolante, grazie a spiegazioni chiare e esempi pratici che suscitano la curiosità.

In questa intervista a La Prealpina, Schettini, fresco vincitore del Premio Morante 2023 e del Premio Speciale Hemingway Lignano-Per il futuro, condivide le sue riflessioni sull’insegnamento, la scienza in Italia e il ruolo della tecnologia nell’apprendimento.

Alla domanda su quanti colleghi lo detestino per il suo successo, Schettini risponde con ironia, sottolineando come il problema non sia lui, ma la mancanza di tolleranza e di rispetto verso chi, come lui, cerca di rendere la scienza accessibile a tutti.

Citando Arthur Bloch e le sue Leggi di Murphy, Schettini affronta il tema della fisica come scienza che si occupa di “ciò che non funziona”, sottolineando come l’universo stesso, secondo le leggi classiche, non dovrebbe funzionare.

Sulla situazione della scienza in Italia, Schettini evidenzia la necessità di investire in infrastrutture, scuola e ricerca, ma soprattutto di coltivare la curiosità scientifica fin dalla tenera età, attraverso il gioco e la sperimentazione.

Secondo Schettini, un buon professore, oltre alle competenze specifiche, deve possedere il “fascino della divulgazione”, la capacità di coinvolgere gli studenti e di trasmettere la passione per la materia.

Infine, in merito alla proposta del filosofo Umberto Galimberti di introdurre test psicoattitudinali per l’insegnamento, Schettini si dichiara contrario, sostenendo che non esista un metodo univoco per insegnare e che molti docenti, pur non avendo una predisposizione innata, riescono a diventare bravi insegnanti con l’esperienza e la dedizione: “Non sono d’accordo. È vero che non tutti gli insegnanti arrivano a una cattedra perché l’insegnamento è nelle loro corde ma tanti poi diventano comunque bravi docenti. Non credo esista un metodo preciso nell’insegnamento. Il mio modo di divulgare non è certo il migliore ma funziona in un’epoca ben diversa da quella in cui sono cresciuto e nella quale le distrazioni in classe e fuori erano ridotte al minimo”