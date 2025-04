Schettini: “L’unica forza che i bambini devono avere è quella di volontà” Di

Vincenzo Schettini ha recentemente incontrato il pubblico del Teatro Civico di Vercelli, dove ha tenuto una lezione-spettacolo lo scorso 9 aprile. L’evento, riportato dal Prima Vercelli, ha visto il docente coinvolgere attivamente gli spettatori, trasformando la scena in un’aula scolastica.

Il palco come aula: coinvolgimento diretto del pubblico

Durante la performance, l’insegnante ha invitato cinque persone del pubblico, appartenenti a fasce d’età differenti, a sedersi tra i banchi allestiti in scena. A partire da questa ambientazione, Schettini ha illustrato alcuni concetti fondamentali della fisica: moto, energia e forza. Come sottolineato in più occasioni, tali nozioni, pur appartenendo alla disciplina scientifica, riflettono aspetti essenziali della vita quotidiana.

La forza di volontà come motore personale

Nel corso della sua spiegazione, Schettini ha dedicato un passaggio ai più giovani, esprimendo un pensiero chiaro: “La forza che ognuno di voi bambini deve avere è quella di volontà”. Ha poi proseguito affermando: “Con quella – ha aggiunto – potrete arrivare a soddisfare i vostri desideri e raggiungere gli obiettivi che vi prefissate”. Questo messaggio ha rappresentato un punto centrale dell’incontro, confermando il suo approccio educativo che unisce scienza e crescita personale.

Cos’è la forza di volontà nei bambini?

La forza di volontà nei bambini rappresenta una componente essenziale per il loro sviluppo personale e la capacità di affrontare le sfide della vita. Non si tratta solo di determinazione, ma di un insieme di qualità come la resilienza, l’autodisciplina e la fiducia in sé stessi. Nei primi anni di vita, i bambini iniziano a esprimere la propria volontà attraverso gesti semplici, come rifiutare un alimento o insistere su un desiderio. Questi comportamenti segnano l’inizio della consapevolezza di sé e della capacità di influenzare l’ambiente circostante. Questa fase è cruciale per lo sviluppo della personalità del bambino, poiché impara a percepire i propri bisogni e a stabilire i primi limiti.

L’importanza dell’educazione alla volontà

Educare la forza di volontà significa aiutare i bambini a sviluppare la capacità di perseguire obiettivi a lungo termine, superando le gratificazioni immediate. Come sottolinea Pietro Lombardo, nella società attuale, spesso i bambini non sono sufficientemente stimolati a esercitare la volontà, il che può portare a una diminuzione della capacità di affrontare lo stress e le difficoltà quotidiane.

La forza e la mela di Newton: il racconto a Sassari

L’interesse del docente per il concetto di forza era già emerso in una precedente lezione tenuta a Sassari nel mese di febbraio. In quell’occasione, Schettini aveva richiamato il celebre episodio della mela che colpì Newton, stimolando la formulazione della legge di gravitazione universale. “Pensate che noi oggi, centinaia di anni dopo, utilizziamo quelle leggi, per esempio, per inviare i satelliti nello spazio – ha detto Schettini –. Pensate alla potenza dell’intuizione della mente, altro che ChatGpt”.