Schettini: “Docenti soffocati tra troppe responsabilità, inclusa la pressione digitale. Il web è strumento prezioso per apprendimento” [VIDEO INTERVISTA] Di

Fiera Didacta Sicilia si è arricchita con la presenza di Vincenzo Schettini, il cervello dietro il progetto social “La Fisica che ci piace”. Durante un evento a Misterbianco, Schettini ha condiviso le sue riflessioni con Orizzonte Scuola, evidenziando la tensione tra l’evoluzione digitale e l’essenza dell’insegnamento.

Schettini ha espresso la sua preoccupazione per gli insegnanti che si trovano soffocati dalle molteplici responsabilità, tra cui l’adattamento al mondo digitale. Questa transizione, ha notato, non è del tutto positiva, poiché la pressione digitale può distogliere gli insegnanti dal loro vero obiettivo: esprimere se stessi nel modo migliore possibile, sia che siano digitali o meno.

Il progetto “La Fisica che ci piace Kids” di Schettini, lanciato recentemente, rappresenta una risposta innovativa a queste sfide. Creato in collaborazione con quattro studenti della Facoltà di Fisica di Bari, il progetto mira a rendere l’insegnamento della fisica accessibile e divertente per i bambini attraverso i social media. Questo approccio futuristico, secondo Schettini, ha il potenziale di rivitalizzare l’entusiasmo per l’istruzione, nonostante la sua continua dedizione all’insegnamento tradizionale in aula.

Un ulteriore contributo di Schettini è il suo nuovo libro, “Ci vuole un fisico?”. Attraverso le storie di sette eminenti fisici, il libro cerca di umanizzare la scienza, mostrando come anche grandi menti come Marie Curie abbiano affrontato sfide e discriminazioni. La prefazione, scritta dal premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, sottolinea l’importanza di questo racconto umano della fisica.

Schettini sottolinea l’importanza dell’apprendimento profondo, che va oltre la semplice ricerca di risposte rapide online. Secondo lui, la rete è uno strumento prezioso, ma deve essere utilizzata come parte di un approccio all’apprendimento più completo e riflessivo.