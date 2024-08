Scherma e psicoanalisi, Lucattini: “Ruolo cruciale di insegnanti e genitori per ambiente sicuro e stimolante ai bambini” Di

La scherma, spesso percepita come un’arte marziale elegante e strategica, si rivela una disciplina che coinvolge profondamente sia il corpo che la mente. In questo contesto, sorprendentemente, emergono paralleli significativi con la psicoanalisi, una scienza apparentemente distante, ma che condivide con la scherma elementi fondamentali come la concentrazione, il controllo emotivo e la consapevolezza corporea. Per approfondire questi temi, Marialuisa Roscino ha intervistato Adelia Lucattini, Psichiatra e Psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana.

Il coraggio e la resilienza nei giovani schermidori

Secondo la Dott.ssa Lucattini, la scherma può svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo di qualità interiori come il coraggio e la resilienza nei giovani atleti. Insegnare il coraggio significa stimolare i ragazzi a cimentarsi con nuove sfide, spingendoli a superare progressivamente i propri limiti attraverso un percorso di crescita che tiene conto dell’età psicologica. La resilienza, intesa come resistenza emotiva, va oltre la semplice capacità di riprendersi: è un processo che valorizza l’imperfezione come stimolo per migliorarsi e apprendere, fondamentale per lo sviluppo personale e creativo.

I benefici psicologici della scherma

La scherma offre una serie di benefici psicologici che la distinguono da altre discipline sportive. Oltre al coraggio e alla resilienza, la Dott.ssa Lucattini sottolinea l’importanza della disciplina, del rispetto e del fair play. L’uso dell’arma, come estensione del corpo, richiede una sensibilità nel tocco che contribuisce allo sviluppo di funzioni cognitive superiori, come intelligenza e razionalità. I maestri di scherma giocano un ruolo chiave, insegnando non solo la tecnica ma anche come adattarsi e autoregolarsi di fronte alle difficoltà, sia dentro che fuori dal contesto sportivo.

Educare all’etica sportiva

In uno sport come la scherma, dove l’uso di un’arma rende cruciale l’attenzione alla sicurezza, l’educazione all’etica sportiva diventa fondamentale. La vittoria non deve mai derivare da un danno fisico o psicologico all’avversario. La scherma insegna a mantenere una giusta distanza fisica e psichica dall’avversario, favorendo l’intraprendenza senza arrecare danno, e sviluppando un equilibrio tra competizione e rispetto.

La scherma come strumento di sviluppo psicologico

La scherma aiuta i giovani atleti a sviluppare una resistenza psicologica utile per affrontare sfide e difficoltà. Questo sport stimola la curiosità e aiuta a superare le frustrazioni normali del processo di crescita, supportando i ragazzi nell’affrontare l’ignoto e le novità. Gli insegnanti e i genitori hanno un ruolo cruciale nel creare un ambiente sicuro e stimolante, dove i bambini possano crescere e misurarsi con gli altri in modo sano e senza timori.

L’integrazione della psicoanalisi nella scherma

La Dott.ssa Lucattini evidenzia l’importanza di considerare ogni atleta come un individuo unico, con caratteristiche fisiche e psichiche peculiari. Gli insegnanti e i maestri di scherma dovrebbero avere una formazione che includa aspetti psicologici, per poter sostenere adeguatamente sia gli atleti individuali che i gruppi. Una preparazione psicoanalitica può aiutare a intercettare e gestire le difficoltà emotive e psicologiche, creando un ambiente che favorisce sia la crescita sportiva che quella personale.

Il ruolo dei genitori

Infine, la Dott.ssa Lucattini fornisce alcune indicazioni ai genitori per incoraggiare i propri figli a praticare la scherma. Questo sport favorisce lo sviluppo psichico e emotivo, permette ai bambini di esplorare e superare i propri limiti in un contesto divertente e stimolante. Inoltre, la comunità schermistica spesso offre un supporto solidale, rendendo accessibile questa disciplina anche a livello economico, grazie alla condivisione di attrezzature e abbigliamento.