Genitori che scelgono il docente di sostegno: c'è chi dice si e c'è chi dice no. Le posizioni a confronto

La possibilità per le famiglie degli alunni con disabilità di richiedere la conferma del docente di sostegno già in servizio nell’anno scolastico precedente, continua a dividere gli addetti ai lavori del comparto scuola, con genitori, sindacati e associazioni che si sono affrettati a prendere posizione sul tema per assecondare, o contestare, i contenuti dell’atto amministrativo.

Le posizioni a confronto

Secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 32 del 26 febbraio 2025, attuativo del DL 71/2024, il dirigente scolastico dovrà acquisire entro il 31 maggio 2025 le richieste di continuità didattica dei docenti di sostegno presentate dalle famiglie e dovrà comunicare l’esito di tali istanze entro il 15 giugno all’ufficio territorialmente competente, ai docenti interessati e alle famiglie coinvolte.

Tuttavia, l’idea che la scelta dell’insegnante di sostegno sia dipendente dalla volontà genitoriale di mantenere lo stesso docente e che tale decisione sia adottata anche sulla scorta del parere dell’alunno coinvolto hanno scoperchiato un vaso all’interno del quale si scontrano pareri contrastanti sul tema:

da un lato, le associazioni di famiglie e quelle che si occupano di disabilità interpretano la misura come un’opportunità che assicura benessere e stabilità allo studente;

dall’altro, i sindacati hanno sollevato il tema della legittimità costituzionale di tale misura, paventando che il decreto possa compromettere le corrette procedure per il reclutamento dei docenti e che violi la costituzione.

Chi dice no

FLC CGIL e GILDA

Le due sigle sindacali hanno impugnato il decreto davanti al TAR del Lazio, sostenendo che viola il principio di trasparenza nelle procedure di reclutamento e compromette la regolarità delle stesse.

Secondo i due sindacati, il provvedimento lede il diritto all’accesso al rapporto di lavoro pubblico per coloro che risultano collocati in posizione utile in graduatoria e snatura il ruolo del docente di sostegno, che dovrebbe essere integrato nella classe e non riferito a un singolo alunno.

ANIEF E UIL

Contrari anche Anief e UIL Scuola Rua. In particolare:

ANIEF ha definito il decreto incostituzionale , affermando che la decisione influente delle famiglie nella scelta del docente di sostegno precario dei figli non può essere applicata . Il presidente Marcello Pacifico ha sottolineato che è necessario trasformare gli attuali posti in deroga in cattedre di diritto e specializzare in didattica speciale gli insegnanti che affiancano gli alunni senza docente specializzato.

, affermando che la decisione influente delle famiglie nella scelta del docente di sostegno precario dei figli . Il presidente Marcello Pacifico ha sottolineato che è necessario trasformare gli attuali posti in deroga in e specializzare in didattica speciale gli insegnanti che affiancano gli alunni senza docente specializzato. UIL Scuola RUA sostiene che tale norma lede i diritti dei docenti specializzati, in quanto ne limita le opportunità di impiego, a favore di personale privo del titolo previsto dalla normativa vigente. Il rischio evidenziato dal sindacato è quello di compromettere la qualità dell’inclusione scolastica, privando gli alunni con disabilità del supporto di figure professionali adeguatamente formate. Inoltre, viene sottolineato come la misura possa favorire dinamiche relazionali non trasparenti, introducendo logiche clientelari che contrasterebbero con i principi di imparzialità e con il corretto funzionamento del sistema pubblico di istruzione.

Chi dice sì

FISH e MOIGE

Parere positivo arriva, invece, dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) che ha sottolineato come la continuità didattica sia fondamentale per il benessere e il progresso educativo degli alunni con disabilità. Secondo il presidente Vincenzo Falabella, l’impugnazione del decreto da parte dei sindacati rappresenta una “difesa corporativa” che rischia di allontanarsi dai reali diritti degli studenti. In un comunicato diffuso il 14 aprile, il consiglio nazionale della federazione ha dato mandato al presidente affinché FISH si costituisca in giudizio a favore del DL 71/2024 ed “esprime forte contrarietà al ricorso presentato dai due sindacati, poiché la norma contestata introduce strumenti importanti per garantire maggiore continuità didattica agli alunni con disabilità, elemento essenziale per una reale inclusione scolastica”.

Positivo anche il parere del MOIGE (Movimento Italiano Genitori) che ha espresso disagio per l’opposizione dei sindacati, affermando come tale posizione ignori il diritto fondamentale delle famiglie di partecipare attivamente al percorso educativo dei propri figli con disabilità. Il direttore generale Antonio Affinita ha sottolineato che la possibilità di confermare un docente che ha stabilito un rapporto positivo ed efficace rappresenta una garanzia per il benessere e il progresso educativo del bambino.

CONFAD E GARANTE DELLA DISABILITÀ

Sul tema si sono espressi anche: