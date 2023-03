Scatti stipendiali docenti e ATA, l’anno 2013 non è utile: la nota dell’USR Lazio Di

Sulla questione del recupero del 2013 ai fini della progressione di carriera e dell’adeguamento stipendiale interviene anche una nota dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio. Nei giorni scorsi una nota dell’USR Marche ha evidenziato come tale anno non possa essere considerato. Motivo per il quale le diffide del personale scolastico non possono essere accolte.

Anief aveva risposto con un comunicato confermando invece la liceità delle richieste da parte di docenti e ATA.

L’USR Lazio spiega che a legislazione vigente, “l’anno 2013 non è utile al personale scolastico ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici“.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 proroga, sino al 2013 compreso, le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 23, del decreto-legge n. 78 del 2010, che disponeva: «gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti».

La nota a firma del direttore generale dell’USR Lazio Rocco Pinneri, evidenzia che “mentre l’utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 è stata recuperata grazie a successivi interventi, anche negoziali, il 2013 rimane non utile ai predetti fini“.

Per quanto riguarda l’anno 2014, l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 3 del 2014 ha chiarito che lo stesso è utile per la

maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.