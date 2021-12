Scatta il tuo Natale, il concorso della Regione Piemonte per le scuole primarie Di

Presepi, addobbi natalizi e lavori realizzati dai bambini delle scuole primarie piemontesi avranno quest’anno una vetrina d’eccezione: il sito e i canali social della Regione Piemonte, fra cui una pagina ad hoc di Instagram, dove saranno pubblicate tutte le immagini ricevute dalle classi partecipanti.

Destinatarie del bando sono le classi delle scuole primarie pubbliche e paritarie del Piemonte.

Le classi che intendono partecipare al concorso inviano via e-mail entro e non oltre il 10 gennaio 2022 una riproduzione digitale (fotografia) dei prodotti realizzati esclusivamente in formato jpg alla mail [email protected]

Regolamento