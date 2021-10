Scatole con assorbenti gratuiti nei bagni di un liceo milanese. Gli studenti: “No all’Iva al 22%” Di

Nei bagni del liceo artistico Umberto Boccioni di Milano, sono messi a disposizione degli assorbenti gratuiti. Gli obiettivi sono aiutare chi ne ha bisogno e, allo stesso tempo, unirsi alla protesta contro la tampon tax che in Italia stabilisce l’Iva al 22% su questi beni considerati non essenziali, ma di lusso.

Così come segnala La Repubblica, venti studenti hanno dato libero sfogo alla propria creatività per decorare le scatole che contengono tamponi e altri assorbenti di varie marche e misure.

“In questo modo non saremo solo noi ad arricchire le scatole e con piccoli gesti come questi non faremo mai mancare a nessuno gli assorbenti, che in Italia continuano a essere considerati beni di lusso – spiega Nives Michelizzi, studentessa -. La nostra iniziativa, infatti, vuole essere anche una protesta nei confronti della Tampon tax, che impone su beni di prima necessità, come questo, l’Iva al 22 per cento“.

Una presa di posizione che si aggiunge alle numerose iniziative di associazioni, farmacie e grandi marchi nella lotta per la riduzione della tassa in questione.

“Chiediamo, inoltre, ai nostri compagni di avere cura di ogni scatola – conclude Michelizzi -, perché ognuno di noi può fare la sua parte per rendere la scuola un posto migliore”.