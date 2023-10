Scadenze Ottobre. Giornata Mondiale degli Insegnanti, elezioni organi collegiali, PTOF, pensioni Di

Le scadenze del mese di ottobre riguardano la Giornata Mondiale degli Insegnanti, le elezioni organi collegiali, la revisione del PTOF, il nuovo PEI e la domanda di pensionamento docenti e ATA.

1 ottobre – Primo giorno delle due settimane entro le quali comunicare al SIDI i dati delle assenze effettuate a settembre 2023 da tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto ovvero al 30 giugno)

1 ottobre -Mese dell’Educazione Finanziaria, dal 1° ottobre al via la sesta edizione

1 ottobre – Domenica al Museo, il 1° ottobre si rinnova l’appuntamento: ingresso gratuito nelle strutture statali

1 ottobre -Smart working, dal 1° ottobre stop per 800mila fragili: ecco cosa cambia (e le eccezioni). Le ultime notizie

1 ottobre – Sveglia puntata alle 8 domenica 1 ottobre: c’è il click day del bonus trasporti da 60 euro. Le info utili

1 ottobre – Tfa sostegno, in Piemonte riaperte le domande permessi diritto allo studio. Scadenza 1 ottobre

1 ottobre – Giornata Internazionale delle Persone Anziane (A/RES/45/106)

1 ottobre – Giornata Mondiale dell’Habitat (A/RES/40/202 A)

2 ottobre – Le vicende del Confine orientale e il mondo della scuola: seminario a Brescia dal 2 al 4 ottobre

2 ottobre – Settimana della Dislessia dal 2 all’8 ottobre, il programma AID: tanti eventi in presenza e online

2 ottobre -Festa Nazionale dei Nonni il 2 ottobre

2 ottobre – Giornata Internazionale della Non-Violenza (A/RES/61/271)

3 ottobre – Giornata in memoria delle vittime dell’immigrazione, il 3 ottobre: progetti scuole entro il 29 settembre

3 ottobre – Organico ATA aggiuntivo, 12 milioni di euro da Agenda Sud: rilevazione fabbisogno scuole fino al 3 ottobre. NOTA

4 ottobre – Giornata della donazione del sangue nel Ministero dell’istruzione e del merito, il 4 ottobre la diciassettesima edizione

4 ottobre – Supplenze ATA scuole regionali siciliane: disponibilità entro il 4 ottobre. Avviso

4 ottobre – Giornata Nazionale del Dono

4 ottobre – Giornata della pace della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture

4 ottobre – Giornata mondiale degli animali

5 ottobre – Giornata mondiale degli insegnanti

5 ottobre – Invio al SIDI dei flussi finanziari relativi a settembre 2023

7 ottobre – Giornata mondiale del sorriso

9 ottobre – #ErasmusDays 2023, la settima edizione dal 9 al 14 ottobre

9 ottobre – Progetti di insegnamento in lingua inglese: adesione scuole entro il 9 ottobre. Avviso

9 ottobre – Giornata Mondiale della Posta

10 ottobre – Termine per il pagamento delle spese postali del conto di credito relative a settembre 2023

10 ottobre – Giornata mondiale contro la pena di morte

10 ottobre – Giornata Mondiale della Salute Mentale

11 ottobre – Il Ministero presenta la piattaforma unica per i servizi alle famiglie: sarà online dall’11 ottobre. I dettagli

11 ottobre – Giornata Mondiale delle bambine e delle giovani ragazze

11 ottobre – Giornata mondiale delle case di cura e delle cure palliative

12 ottobre – Borse di studio Supermedia: domande dal 21 settembre al 12 ottobre. Bando 2023

12 ottobre -Fiera Didacta, dal 12 al 14 ottobre a Misterbianco la seconda edizione siciliana

12 ottobre – Percorso abilitante per insegnanti di tedesco L2 scuole Bolzano: domanda di ammissione entro il 12 ottobre

12 ottobre – Giornata nazionale di Cristoforo Colombo

13 ottobre – Premio Storie di alternanza e competenze, sesta edizione: domande entro il 13 ottobre

13 ottobre – PON, ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia: proroga al 13 ottobre per documentare attività su piattaforma GPU

14 ottobre – Giornata mondiale contro l’incenerimento dei rifiuti

14 ottobre – Giornata mondiale della vista

14 ottobre – Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro

15 ottobre – Giornata Internazionale delle Donne Rurali (A/RES/62/136)

15 ottobre – Termine per la comunicazione (ex lege 89/2014) da parte delle pubbliche amministrazioni, attraverso il sistema PCC, degli eventuali debiti scaduti nel mese precedente (le fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza, il 30 settembre cioè, senza che ne sia stato disposto il pagamento)

15 ottobre – Oggi si versa l’acconto IRAP per retribuzioni e compensi del mese precedente.

16 ottobre – Abbonamenti scuole ai quotidiani, periodici e riviste scientifiche: domande dal 16 ottobre al 16 gennaio. Bandi

16 ottobre – Concorso Juvenes Translatores, promuovere l’apprendimento delle lingue: registrazioni entro il 16 ottobre

16 ottobre – Giornata dell’Alimentazione 2023 il 16 ottobre: le iniziative per le scuole e XII edizione del concorso poster

16 ottobre – Funzionamento CPIA 2023/24: accordo con le scuole entro il 30 settembre, iscrizioni fino al 16 ottobre. NOTA

16 ottobre – Programma Itaca: 1.500 borse di studio per soggiorni scolastici all’estero. Ecco il bando 2024-25, domande dal 16 ottobre al 15 novembre

16 ottobre – Entro tale data (tramite modello F-24EP) devono essere effettuati i seguenti versamenti:

imposta IRAP sui compensi corrisposti a settembre 2023; IVA mensile per le istituzioni scolastiche con gestioni economiche (convitti, lavorazione conto terzi, azienda agraria, azienda speciale); contributi INPS-Gestione Separata per collaborazioni coordinate e continuative relative a settembre 2023; ritenuta d’acconto su liquidazioni ad estranei la pubblica amministrazione; le scuole devono presentare all’Inps la denuncia telematica del modello DM10/2 .

16 ottobre – Entro tale data deve essere comunicato al SIDI il “prestato servizio” del personale supplente in carico (per i contratti ancora aperti nel mese corrente)

17 ottobre – Corso di didattica a distanza per docenti dal 17 ottobre al 6 febbraio: il programma e la nota ministeriale

17 ottobre – Università, il 17 ottobre 2023 la prova di ammissione per Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese

17 ottobre – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Povertà (A/RES/47/196)

18 ottobre – Giornata mondiale dello Squash

19 ottobre – Giornata Mondiale per il diritto all’ istruzione

20 ottobre – Progetto MIM-Unicef “Scuola Amica” 2023-24: adesioni entro il 20 ottobre

20 ottobre – Giornata Mondiale per la pulizia delle mani

20 ottobre – Comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione, proroga, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro relativi a settembre 2023

23 ottobre – Bonifico stipendio di ottobre

23 ottobre – Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti, il 23 ottobre. Nota di invito alle scuole

23 ottobre – Pensioni personale scuola 2024: domande dal 19 settembre ed entro il 23 ottobre per docenti e ATA, 28 febbraio per DS. DECRETO e NOTA

24 ottobre – Giornata dell’ONU

24 ottobre – Giornata mondiale della lotta alla polio

24 ottobre – Giornata Mondiale per l’Informazione sullo sviluppo (A/RES/3038 (XXVII))

25 ottobre – Giornata mondiale della pasta

27 ottobre – A scuola di OpenCoesione 2023-24, promuovere nelle scuole principi di cittadinanza attiva e consapevole: domande entro il 27 ottobre

27 ottobre – Giornata Mondiale del Patrimonio Audiovisivo

29 ottobre – Giornata mondiale dell’ictus cerebrale

29 ottobre – Giornata mondiale della psoriasi

30 ottobre – Cinevolta Film Festival, cortometraggi scuole entro il 30 ottobre. Il bando

30 ottobre – Piano delle Arti: questionario aperto fino al 30 ottobre. Nota

30 ottobre – PNRR Scuola 4.0, Andis: prorogare la scadenza per l’affidamento di forniture e servizi al 30 ottobre 2023

30 ottobre – Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo 2023-2024: le iscrizioni fino al 30 ottobre

31 ottobre -Istruzione degli adulti: iscrizioni entro il 25 luglio e comunque non oltre il 31 ottobre

31 ottobre – Bando di concorso dell’Associazione Vittime del Dovere: borse di studio per materiale scolastico. Scadenza 31 ottobre

31 ottobre – Consulte provinciali degli studenti, conclusione elezioni entro il 31 ottobre. Nota

31 ottobre – Fondi Strutturali Europei, proroga d’ufficio autorizzazioni dei progetti al 31 ottobre 2023. Nota

31 ottobre – Generazioni Connesse, percorso docenti per ePolicy interna d’istituto: caricamento entro 31 ottobre per scuole già iscritte

31 ottobre – Interventi di rafforzamento dell’integrazione scolastica di alunni e studenti di Paesi Terzi (2023-2026): proroga al 31 ottobre

31 ottobre – Olimpiadi di Primo Soccorso per studenti: adesioni entro il 31 ottobre

31 ottobre – Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti: proroga rendicontazione al 31 ottobre

31 ottobre – Termine per la revisione annuale da parte delle istituzioni scolastiche del “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” (PTOF)

31 ottobre – Entro il 31 di ottobre, come ogni anno, è necessario provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe

31 ottobre – Termine per la presentazione telematica all’INPS del modello UNIEMENS relativo a settembre 2023.

31 ottobre – Comunicazione a NoiPA della liquidazione al lordo dipendente per ciascun contratto breve e saltuario e per ciascuna delle voci componenti la liquidazione medesima, al netto di eventuali giorni di assenza o sciopero

31 ottobre – Termine per la presentazione telematica della “dichiarazione IRAP 2022” e del “modello Unico 2022” relativi all’anno finanziario 2023

31 ottobre – Bando asilo nido 2022-23: domande al via. Contributi fino a 500 euro. Scadenza il 31 ottobre

31 ottobre – Giornata mondiale del risparmio

31 ottobre – Giornata Mondiale delle città (A/RES/68/239)