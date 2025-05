Scadenze mese maggio 2025: mobilità, prove Invalsi, esami di Stato Di

Le scadenze del mese di maggio riguardano la mobilità, gli esami di Stato e le prove Invalsi.

1° maggio – Musei e parchi archeologici aperti il 1° maggio

1° maggio -Borse di studio in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere: domande entro il 1° maggio

2 maggio – Mobilità ATA 2025/26: domande chiuse, possibile revoca entro il 2 maggio

3 maggio – Monumenti Aperti 2025: dal 3 maggio al 9 novembre 20mila studenti e volontari raccontano le bellezze del Paese

4 maggio – Torna domenica al museo, ingresso gratuito in musei e parchi archeologici

5 maggio – Concorso docenti secondaria PNRR2, il 5 maggio alle 15.30 prova suppletiva di 5 minuti. AVVISO calendario

6 maggio – Quale futuro per Erasmus+? Consultazione pubblica aperta fino al 6 maggio

5 maggio -Giornata contro Pedofilia e Pedopornografia

7 maggio – Prove Invalsi Italiano II e V Primaria; gli allievi delle classi campione del grado 2, al termine della Prova di Italiano, svolgono anche la Prova di Lettura a tempo (2 minuti).

7 maggio – Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025, dal 7 al 23 maggio. L’invito del Ministero alle scuole

8 – 10 maggio – Concorso “Giovani in crescendo 2025”: dall’8 al 10 maggio a Pesaro. Iscrizioni scuole entro il 16 aprile

9 maggio – Prove Invalsi Matematica II e V Primaria

9 maggio – Concorso “STEAM: femminile plurale”: elaborati entro il 9 maggio

9 maggio – Graduatorie terza fascia ATA, al via le domande per sciogliere la riserva. Inserimento CIAD fino al 9 maggio. AVVISO

9 maggio – XXXVI Rassegna nazionale musicale delle scuole, in presenza e online. Scadenze 25 aprile e 9 maggio. NOTA

9 maggio – Giornata dell’Europa

9 maggio – Giornata della memoria per le vittime del terrorismo

10 maggio – Scuola Estiva per la Storia della Frontiera Adriatica, dal 9 al 13 luglio 2025. Candidature docenti entro il 10 maggio

10 maggio – Concorso musicale nazionale “Beato Giuseppe Puglisi”. Iscrizioni entro il 10 maggio

11 maggio – “Campionati di imprenditorialità” per il triennio delle superiori. Iscrizioni entro l’11 maggio

12 – 30 maggio – Prove Invalsi Classi seconde Secondaria II grado classi non campione

12 – 13 – 14 maggio – Prove Invalsi Classi seconde secondaria II grado Classi campione

12 maggio – Mobilità ATA: gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

12 maggio – Indagine OCSE-Pisa 2025, Invalsi cura la somministrazione delle prove. Studio previsto dal 18 marzo al 12 maggio. NOTA

15 – 19 maggio – Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 15 al 19 maggio: i progetti didattici dell’edizione 2025

15 maggio – Entro il 15 maggio 2025, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo- contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;

15 maggio – PCTO all’estero: proroga termine conclusione attività al 15 maggio. NOTA

15 maggio – Concorso nazionale “La Resistenza per un giovane”. Iscrizioni entro il 15 maggio

15 maggio – Giornata del dono

15 maggio – Esami di Stato – Entro il 15 maggio, viene definito il Documento del Consiglio destinato alla Commissione preposta all'Esame di Stato; esso contiene le relazioni dei Consigli di Classe e dei singoli docenti sulle classi quinte, relazioni che mettono in luce i metodi didattici adottati, i programmi svolti ed i risultati conseguiti. Il documento deve essere pubblico e quindi visionabile da chiunque sul sito Internet della scuola, affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato.

15 maggio – Esame di Stato. Documentazione crediti formativi

II credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio

15 maggio – Festa dell’Autonomia della regione Sicilia

17 maggio – Bando cure termali 2025: domande entro il 17 maggio

18 maggio – Giornata Internazionale dei Musei

19 maggio – Graduatorie ATA 24 mesi 2025/26, domande dal 28 aprile al 19 maggio. NOTA

19 maggio – Osservatorio scuola digitale 2024/25: proroga rilevazione al 19 maggio. NOTA

22 maggio – Giornata della biodiversità

23 maggio – Gli esiti della mobilità docenti saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

23 maggio – Stipendio maggio docenti e ATA: cedolino online

23 maggio – Giornata della Legalità

25-26 maggio – Elezioni amministrative 25 e 26 maggio: disposizioni per le scuole. NOTE MIM e Interno

26 maggio – Conferma incarichi di presidenza 2025-2026, domande entro il 26 Maggio [NOTA]

27 maggio – La pubblicazione dei movimenti è fissata al 27 maggio per il personale educativo

30 maggio – Gli esiti della mobilità IRC saranno pubblicati il 30 maggio 2025

30 maggio – Entro il 30 maggio 2025, le istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo.

30 maggio – 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, un concorso per studenti: scadenza 30 maggio. NOTA

30 maggio – Concorso “STEAM: femminile plurale”: candidature entro il 30 maggio sulla piattaforma Pimer. NOTA modifiche

31 maggio – Maturità, ricerca commissari esterni provincia di Trento: domande entro il 31 maggio

31 maggio – Docenti supplenti di sostegno riconfermati su scelta famiglia per il 2025/26. Entro il 31 maggio la richiesta. Ecco il DECRETO

31 maggio – Viaggi d’istruzione, deroga per le scuole fino al 31 maggio. In futuro USR saranno stazioni appaltanti. NOTA MIM

31 maggio – Supplenze, conferma docenti di sostegno per il 2025/26: la richiesta delle famiglie entro il 31 maggio. Le tempistiche

31 maggio – Il termine per l’iscrizione ai corsi per l’istruzione istruzione per gli adulti è di norma il 31 maggio (e comunque non oltre il 15 ottobre).

31 maggio – Giornata mondiale per la lotta al fumo

Documento per le Commissioni Esami di Stato (DPR 323/98, art. 5, c. 2)

Entro il 15 maggio, viene definito il Documento del Consiglio destinato alla Commissione preposta all’Esame di Stato; esso contiene le relazioni dei Consigli di Classe e dei singoli docenti sulle classi quinte, relazioni che mettono in luce i metodi didattici adottati, i programmi svolti ed i risultati conseguiti. Il documento deve essere pubblico e quindi visionabile da chiunque sul sito Internet della scuola, affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato.

Esami di Stato. Documentazione crediti formativi (DPR 323/98, art. 12)

II credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio

Conto consuntivo in difformità parere Revisori (DI 44/01, art. 18, cc. 6 e 7).

Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all’Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.

• Le norme generali sul conto consuntivo sono riportate tra gli impegni del mese di marzo

Test INVALSI

Nel mese di maggio si svolgono le prove predisposte dal Servizio Nazionale di Valutazione.

Come previsto dall’art. 51, c. 2, della Legge 35/2012, di conversione del D.L. 5/2012, “le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

ottobre 2007, n. 176.”

Prove strutturate Istruzione e Formazione Professionale (OM 90/01, art. 27)

L’Ordinanza citata (Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore) stabilisce che gli Esami di qualifica professionale si svolgono nel mese di giugno (vedi).

L’art. 27 dell’Ordinanza dispone che “Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline”.

Esami di Stato. Esami preliminari candidati esterni (OM annuale Esami di Stato)

L’esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato

Iscrizioni Percorsi di istruzione per gli adulti (CM annuale iscrizioni)

In attesa della attuazione del DPR 263/12, Regolamento recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali”, il termine per l’iscrizione resta fissato, di norma, al 31 maggio (e comunque non oltre il 15 ottobre).

Adozione dei libri di testo (Nota MIUR annuale)

Nella seconda decade di maggio, il Collegio dei docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola delibera l’adozione dei testi scolastici.

Il termine ultimo per l’invio dei dati delle adozioni dei libri di testo è fissato entro la seconda decade di maggio.

Sicurezza: 2a prova evacuazione

Nell’ambito del Documento di valutazione dei rischi, le prove di evacuazione dell’edificio scolastico vanno effettuate almeno due volte durante l’anno scolastico .

