Scadenze mese maggio 2024: mobilità, prove Invalsi, esami di Stato Di

Le scadenze del mese di maggio riguardano la mobilità, gli esami di Stato e le prove Invalsi.

1° maggio – Graduatorie ATA 24 mesi e nuovo CCNL, dal 1° maggio si entra in automatico nel nuovo sistema di classificazione

1° maggio – Musei e parchi archeologici aperti il 1° maggio

2 maggio – Concorso Scuole Militari 2024: pubblicato il bando, domande entro il 2 maggio

2 maggio – Soggiorni estivi Case del Maestro, domande entro il 2 maggio

2 maggio – Maturità 2024, scuole italiane all’estero: domande commissario esterno dal 2 al 14 maggio [AVVISO]

3 maggio – Maturità, convalida domande di presidenti e commissari esterni dal 16 aprile al 3 maggio

3 maggio – Prove Invalsi Inglese V Primaria

3 maggio – Biblioteche scolastiche, bando fondo promozione della lettura 2024: domande dal 3 aprile al 3 maggio

3 maggio – Concorso “Onesti nello Sport” 2023-24: iscrizioni entro il 3 maggio

3 maggio – Contro la violenza sulle donne, un concorso per le scuole. Candidature fino al 3 maggio

5 maggio – Studenti “fuori sede”, votare alle Europee ora è più facile! Domande entro il 5 maggio. Scarica il MODELLO

5 maggio – Concorso “Il sole per amico: impariamo a proteggere la pelle”: nuova scadenza il 5 maggio

5 maggio – Il 5 maggio torna domenica al museo, ingresso gratuito in musei e parchi archeologici

6 – 7 – 9 maggio – Prova Invalsi : prova di lettura solo Classi Campione II Primaria; Italiano V Primaria;

5 maggio -Giornata contro Pedofilia e Pedopornografia

6 maggio – Educazione motoria col metodo innovativo Joy of moving, il 6 maggio webinar del Ministero per i docenti EM

6 maggio – Concorso riservato Dirigenti scolastici, scritto: prova giorno 6 maggio 2024 a Roma. UFFICIALE

6 maggio – Settimana della musica, dal 6 all’11 maggio a Bologna. Proroga iscrizioni al 10 aprile

6 – 9 maggio – Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti: a Tivoli dal 6 al 9 maggio. NOTA

6 – 9 maggio – Convegno nazionale di pastorale giovanile per il personale scolastico, 6-9 maggio. Nota esonero dal servizio

7 maggio – Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) il 7 maggio. ORDINANZA

7 maggio – Elezioni CSPI il 7 maggio: adempimenti scuole e cronoprogramma

7 maggio – Ottavo Festival dello Sviluppo Sostenibile dal 7 al 23 maggio. Adesioni scuole entro il 26 aprile

7 maggio – Maturità, nomina referenti e funzionamento del plico telematico per l’invio delle tracce delle prove scritte: indicazioni e scadenze nella NOTA ministeriale

7-8-9-10 maggio – TFA sostegno IX ciclo: 32.317 posti. Prove preselettive: 7, 8, 9 e 10 maggio. Accesso diretto per docenti tre anni di servizio su 35% posti. DECRETO e POSTI per UNIVERSITÀ

8 maggio – Albo e Ordine pedagogisti ed educatori: la legge in Gazzetta Ufficiale, l’8 maggio entra in vigore

9 maggio – Salone Internazionale del libro di Torino, 9-13 maggio: nota esonero docenti

9 maggio – Giornata dell’Europa

9 maggio – Giornata della memoria per le vittime del terrorismo

9-10 maggio – IV edizione degli Stati Generali della Natalità il 9 e 10 maggio a Roma, adesioni scuole entro il 30 aprile. Nota

10 maggio – Concorso ATA 24 mesi 2024, domande dal 10 al 30 maggio. Si potrà dichiarare il servizio fino al 30 giugno. NOTA

10 maggio – Campionati di Imprenditorialità 2023-24, iscrizioni entro il 10 maggio. Regolamento

10 maggio – Aggiornamento GaE 2024/2025 e 2025/2026 della Valle d’Aosta: domande entro il 10 maggio

13 – 14-15 maggio – Prove Invalsi, Sessione ordinaria Classi Campione e non II grado, prove di Italiano e Matematica

13 maggio – Graduatorie di istituto, domande in Trentino dall’11 aprile al 13 maggio. In estate finestra per inserire l’abilitazione

13 – 17 maggio – Finale nazionale delle competizioni scolastiche di Pallamano: a Palermo dal 13 al 17 maggio. Circolare

15 maggio – Giornata del dono

15 maggio – Esami di Stato – Entro il 15 maggio, viene definito il Documento del Consiglio destinato alla Commissione preposta all’Esame di Stato; esso contiene le relazioni dei Consigli di Classe e dei singoli docenti sulle classi quinte, relazioni che mettono in luce i metodi didattici adottati, i programmi svolti ed i risultati conseguiti. Il documento deve essere pubblico e quindi visionabile da chiunque sul sito Internet della scuola, affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato.

15 maggio – Maturità 2024, cos’è il documento del 15 maggio

15 maggio – Esame di Stato. Documentazione crediti formativi

II credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio

15 maggio – Conto Consuntivo 2023, il Ministero proroga i termini di 30 giorni. Ecco le nuove date di scadenza. NOTA

15 maggio – Festa dell’Autonomia della regione Sicilia

17 maggio – La pubblicazione dei movimenti per il personale docente è fissata al 17 maggio

17 maggio – Contributi per cure termali e soggiorni estivi, online i bandi Inps: domande entro il 17 maggio

18 maggio – Giornata Internazionale dei Musei

22 maggio – La pubblicazione dei movimenti per il personale educativo è il 22 maggio

22 maggio– Mobilità insegnanti religione cattolica 2024: domande fino al 17 aprile. Revoca entro il 22 maggio

22 maggio – Mobilità personale ATA scuole del Trentino, domande di trasferimento entro il 22 maggio . CIRCOLARE

22 maggio – Giornata della biodiversità

23 maggio – Bonifico stipendio mese di maggio

24 maggio – Piano Estate, informativa al Ministero: candidatura per i progetti fino al 24 maggio. Anief: “Segreterie al collasso, urgenti i contratti per collaboratori PNRR”

24 maggio – Scuola d’estate: presentazione progetti dal 22 aprile al 24 maggio. Pubblicato l’AVVISO

24 maggio – Comandi dirigenti scolastici e personale docente a.s. 2024/2025: richieste entro il 24 maggio. CIRCOLARE

25 – 26 maggio – Prima giornata mondiale dei bambini, a Roma il 25 e 26 maggio con Papa Francesco. Le scuole possono iscriversi all’evento

27 maggio – La pubblicazione dei movimenti è fissata al 27 maggio per gli ATA

27 maggio – Concorso musicale per le scuole: invio materiale entro il 27 maggio

27 – 31 maggio – Finale nazionale delle Competizioni di Atletica leggera: a Pescara dal 27 al 31 maggio. Circolare

28 – 29 maggio – Università, prove di ammissione a Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria

30 maggio – Conto Consuntivo 2023, il Ministero proroga i termini di 30 giorni. Ecco le nuove date di scadenza. NOTA

30 maggio – Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2024-25: le scuole possono candidarsi entro il 30 maggio. Circolare

30 maggio – Scuole senza palestre, avviso per l’allestimento di spazi per attività motoria e sportiva: domande dal 16 aprile al 30 maggio

31 maggio – Contrasto cyberbullismo, 2 milioni di euro alle scuole entro il 31 maggio: ecco la ripartizione tra le regioni e i criteri di assegnazione. Decreto

31 maggio – Bonus gite scolastiche fino a 150 euro, dal 27 marzo al 31 maggio riapertura domande. NOTA e allegati

31 maggio – Scuola Blu Europea, l’iniziativa della commissione UE: iscrizioni fino al 31 maggio per ottenere la certificazione

31 maggio – Quaderno 4 “Istruzioni per l’affidamento dei contratti di sponsorizzazioni nelle Istituzioni Scolastiche”: consultazione aperta fino al 31 maggio. NOTA

31 maggio – Il termine per l’iscrizione ai corsi per l’istruzione istruzione per gli adulti è di norma il 31 maggio (e comunque non oltre il 15 ottobre).

31 maggio – Giornata mondiale per la lotta al fumo

Documento per le Commissioni Esami di Stato (DPR 323/98, art. 5, c. 2)

Conto consuntivo in difformità parere Revisori (DI 44/01, art. 18, cc. 6 e 7).

Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all’Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.

• Le norme generali sul conto consuntivo sono riportate tra gli impegni del mese di marzo

Test INVALSI

Nel mese di maggio si svolgono le prove predisposte dal Servizio Nazionale di Valutazione.

Come previsto dall’art. 51, c. 2, della Legge 35/2012, di conversione del D.L. 5/2012, “le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

ottobre 2007, n. 176.”

Prove strutturate Istruzione e Formazione Professionale (OM 90/01, art. 27)

L’Ordinanza citata (Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore) stabilisce che gli Esami di qualifica professionale si svolgono nel mese di giugno (vedi).

L’art. 27 dell’Ordinanza dispone che “Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline”.

Esami di Stato. Esami preliminari candidati esterni (OM annuale Esami di Stato)

L’esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato

Iscrizioni Percorsi di istruzione per gli adulti (CM annuale iscrizioni)

In attesa della attuazione del DPR 263/12, Regolamento recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali”, il termine per l’iscrizione resta fissato, di norma, al 31 maggio (e comunque non oltre il 15 ottobre).

Adozione dei libri di testo (Nota MIUR annuale)

Nella seconda decade di maggio, il Collegio dei docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola delibera l’adozione dei testi scolastici.

Il termine ultimo per l’invio dei dati delle adozioni dei libri di testo è fissato entro la seconda decade di maggio.

Sicurezza: 2a prova evacuazione

Nell’ambito del Documento di valutazione dei rischi, le prove di evacuazione dell’edificio scolastico vanno effettuate almeno due volte durante l’anno scolastico .

