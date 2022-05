Scadenze mese maggio 2022: mobilità, prove Invalsi, concorso ordinario Di

Le scadenze del mese di maggio riguardano la mobilità, gli esami di Stato, le prove Invalsi e del concorso ordinario.

1 maggio –Mobilità ATA 2022/23, revoca domanda entro il 1° maggio. Istruzioni

2 maggio – Primo giorno delle due settimane utili per la comunicazione al SIDI dei dati delle assenze effettuate nel mese di aprile 2022 da tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato; a tempo determinato supplente annuale; a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche)

2 maggio – Termine per la comunicazione alle pubbliche amministrazioni di appartenenza dei dati relativi ai compensi erogati per lo svolgimento degli incarichi conferiti ai dipendenti nell’anno precedente

2 maggio – Concorso ordinario prove scritte: AD25, AD56, AH56, AI56,

3 maggio – Concorso ordinario STEM prove scritte per: A020, A027, A041

4 maggio – Concorso ordinario STEM prove scritte per: A026

5 maggio – Concorso ordinario STEM prove scritte per: A028

5 maggio -Concorso 304 funzionari Ministero Istruzione: scadenza 5 maggio. Bando

5 maggio – Prova Invalsi di Inglese V primaria

5 maggio -Giornata contro Pedofilia e Pedopornografia

6 maggio – Concorso ordinario prove scritte: A001

6 maggio – Prova Invalsi d’Italiano II e V primaria, prova di lettura solo classi campione II primaria

6 maggio – Termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità ATA e dei posti disponibili.

7 maggio -Potenziamento delle discipline sportive scuola media, rilevazione entro il 9 maggio. Nota Ministero

9 maggio – Concorso ordinario prove scritte: A018

9 maggio – Prova Invalsi di Matematica II e V primaria

9 maggio – Concorso ATA: 393 posti di collaboratore scolastico per piano rinascita occupazionale Sud

9 maggio – Giornata della memoria per le vittime del terrorismo

10 maggio – Concorso ordinario prove scritte: A018

10 maggio – Termine per il pagamento delle spese postali del conto di credito relative ad aprile 2022

11 maggio – Concorso ordinario prove scritte: A018

11 maggio – Prova Invalsi Italiano e matematica classi campione II di II grado

11 maggio – 31 maggio – Prova Invalsi Italiano e matematica II classi non campione di II grado

12 maggio – Concorso ordinario prove scritte: A050

12 maggio – Prova Invalsi suppletiva di Inglese V primaria

12 maggio – Prova Invalsi Italiano e matematica classi campione II di II grado

13 maggio – Concorso ordinario prove scritte: A050

13 maggio – Prova Invalsi suppletiva di Italiano per la II e V primaria

13 maggio – Prova Invalsi Italiano e matematica classi campione classi II di II grado

13 maggio – Comandi dirigenti scolastici e docenti 2022/23: domande entro il 13 maggio

13 maggio – PON cablaggio e digital board, proroga al 13 maggio

15 maggio – Termine ultimo di comunicazione (ex lege 89 del 2014) da parte delle pubbliche amministrazioni – attraverso il sistema PCC – degli eventuali debiti scaduti nel mese precedente, le fatture, cioè, per le quali sia stato superato il termine del 31 marzo senza che ne sia stato disposto il pagamento

15 maggio – Esami di Stato – Entro il 15 maggio, viene definito il Documento del Consiglio destinato alla Commissione preposta all’Esame di Stato; esso contiene le relazioni dei Consigli di Classe e dei singoli docenti sulle classi quinte, relazioni che mettono in luce i metodi didattici adottati, i programmi svolti ed i risultati conseguiti. Il documento deve essere pubblico e quindi visionabile da chiunque sul sito Internet della scuola, affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato.

15 maggio – Esame di Stato. Documentazione crediti formativi

II credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio

15 maggio – Festa dell’Autonomia della regione Sicilia

16 maggio – Concorso ordinario prove scritte: A046

16 maggio – Prova Invalsi di Matematica suppletiva per la II e V primaria

16 maggio – Entro tale data (tramite modello F-24EP) devono essere effettuati i seguenti versamenti:

• imposta IRAP sui compensi corrisposti ad aprile 2022

• IVA mensile per le istituzioni scolastiche con gestioni economiche (convitti, lavorazione conto terzi, azienda agraria, azienda speciale)

• contributi INPS-Gestione Separata per collaborazioni coordinate e continuative relative ad aprile 2022

• ritenuta d’acconto su liquidazioni ad estranei la pubblica amministrazione

16 maggio – Entro tale data deve essere comunicato al SIDI il “prestato servizio” del personale supplente in carico (per i contratti ancora aperti nel mese corrente)

17 maggio – Concorso ordinario prove scritte: A046

17 maggio – Mobilità: pubblicazione esiti movimenti docenti e personale educativo

17 maggio – Prova Invalsi suppletiva Matematica per la primaria, entrambi i gradi

18 maggio – Concorso ordinario prove scritte: A046

18 maggio – Graduatorie ATA 24 mesi 2022: oggi termine ultimo per presentare le domande di inserimento e aggiornamento

18 maggio – Giornata Internazionale dei Musei

19 maggio – Concorso ordinario prove scritte: A046

20 maggio – Concorso ordinario prove scritte: A034, A057, A062, A063

20 maggio – Termine ultimo per la revoca delle domande di mobilità IRC

20 maggio – A Firenze dal 20 al 22 maggio Fiera Didacta 2022. Le novità di quest’anno

20 maggio – Comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione, proroga, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro relativi a aprile 2022

21 maggio – Ultimo giorno per la somministrazione delle Prove Invalsi per le classi quinte del II grado

22 maggio – Giornata della biodiversità

23 maggio – Concorso ordinario prove scritte: AN55, AS55, B010, B012

23 maggio – 28 maggio – Prova Invalsi di Matematica suppletiva per la III classe di secondo grado

23 maggio – Bonifico stipendio mese di maggio

24 maggio – Concorso ordinario prove scritte: A065, AA55, AB55, AE55

24 maggio – TFA sostegno: prove scuola dell’infanzia

25 maggio – Concorso ordinario prove scritte: AA56, AE56, AN56

25 maggio – TFA sostegno: prove scuola della primaria

26 maggio – TFA sostegno: prove scuola secondaria I grado

27 maggio – TFA sostegno: prove scuola della secondaria II grado

30 maggio – Termine ultimo per rendicontare le 25 ore di formazione per l’inclusività

30 maggio – Esiti mobilità IRC

31 maggio – Termine ultimo per la revoca delle domande di trasferimento dei docenti IRC

31 maggio – Il termine per l’iscrizione ai corsi per l’istruzione istruzione per gli adulti è di norma il 31 maggio (e comunque non oltre il 15 ottobre).

31 maggio – Giornata mondiale per la lotta al fumo

31 maggio – Termine per la presentazione telematica all’INPS del modello UNIEMENS relativo ad aprile 2022

31 maggio – Termine ultimo per la comunicazione a NoiPA della liquidazione al lordo dipendente per tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria (riferiti al mese di aprile 2022) e per ciascuna delle voci componenti la liquidazione medesima, al netto di eventuali giorni di assenza o sciopero

31 maggio – Termine per la comunicazione degli impegni connessi a cariche elettive per il trimestre successivo

