Scadenze giugno: esami di Stato, concorso straordinario bis, assegnazioni provvisorie Di

Le scadenze per la scuola del mese di giugno riguardano la fine delle attività didattiche, gli esami di Stato, mobilità docenti.

1° giugno – Primo giorno delle due settimane utili per la comunicazione al SIDI dei dati delle assenze effettuate nel mese di maggio 2022 da tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato; a tempo determinato supplente annuale; a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche)

1 giugno – Giornata Mondiale dei genitori

2 giugno – Festa della Repubblica, Giornata nazionale dello Sport, Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

3 giugno – Giornata nazionale per la donazione del sangue, Giornata Mondiale della bicicletta

4 giugno – Fine contratto Covid in Emilia Romagna, Marche

4 giugno – Termine lezioni in Emilia – Romagna, Marche

4 giugno – Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni

5 giugno – Invio al SIDI dei flussi finanziari relativi a maggio 2022

5 giugno – Giornata mondiale dell’ambiente

6 giugno – Giornata mondiale del naturismo

8 giugno: Fine contratto Covid in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto.

8 giugno – Fine delle lezioni in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Valle d’Aosta

8 giugno – Giornata vittime immigrazione, Giornata mondiale degli oceani

9 giugno – Fine delle lezioni in Calabria, Puglia, Umbria,

9 giugno – Fine contratto Covid in Calabria, Puglia, Umbria

10 giugno – Fine delle lezioni in Liguria, Sicilia, Toscana

10 giugno – Fine contratto Covid in Liguria, Sicilia, Toscana, Provincia di Trento

10 giugno – Termine per il pagamento delle spese postali del conto di credito relative a maggio 2022

11 giugno – Fine delle lezioni in Trentino

11 giugno – Fine contratto Covid in Friuli Venezia Giulia.

12 giugno – Elezioni amministrative e referendum 12 giugno, disposizioni del ministero della Salute. Note

12 giugno – Giornata nazionale dell’innovazione, Giornata mondiale contro il lavoro minorile

14 giugno – Giornata mondiale del donatore di sangue

15 giugno – Docenti non vaccinati dovranno lavorare a 36 ore fino al 15 giugno anche se le lezioni in classe termineranno prima?

15 giugno – Come previsto dalla legge 89 del 2014, termine ultimo di comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, attraverso il sistema PCC, degli eventuali debiti scaduti nel mese precedente (le fatture, cioè, per le quali sia stato superato il termine del 31 maggio senza che ne sia stato disposto il pagamento)

15 giugno – Giornata mondiale del vento

16 giugno – Concorso straordinario bis, domande fino al 16 giugno: come si articola. Comunicato MI

16 giugno – Fine delle lezioni in Alto Adige

16 giugno – Entro tale data (tramite modello F-24EP) devono essere effettuati i seguenti versamenti:

imposta IRAP sui compensi corrisposti a maggio 2022;

IVA mensile per le istituzioni scolastiche con gestioni economiche (convitti, lavorazione conto terzi, azienda agraria, azienda speciale);

contributi INPS-Gestione Separata per collaborazioni coordinate e continuative relative a maggio 2022;

ritenuta d’acconto su liquidazioni ad estranei la pubblica amministrazione

16 giugno – Entro tale data deve essere comunicato al SIDI il “prestato servizio” del personale supplente in carico (per i contratti ancora aperti nel mese corrente)

17 giugno – Ambienti didattici innovativi scuola infanzia: 159 milioni di euro a disposizione. Proposte entro il 17 giugno

17 giugno – Giornata mondiale per combattere la desertificazione e alla siccità

19 giugno – Giornata Internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti

20 giugno – Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, domande docenti dal 20 giugno al 4 luglio. Per ATA dal 27 giugno all’11 luglio. NOTA

20 giugno – Mobilità dirigenti scolastici 2022/23: domande entro il 20 giugno. CIRCOLARE

20 giugno – Comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione, della proroga, della cessazione e della trasformazione dei rapporti di lavoro relativi a maggio 2022

20 giugno – Giornata mondiale dei profughi

20 giugno – Inizio degli Esami di Stato

21 giugno – Giornata internazionale dello yoga, Giornata mondiale delle giraffe, solstizio d’estate

22 giugno – Giornata mondiale del cane in ufficio

23 giugno – Accredito stipendio di giugno

23 giugno – Giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite

24 giugno – PNRR transizione digitale: al via le domande delle scuole per migrare servizi sul cloud e aggiornare sito web. Scadenza 24 giugno

25 giugno – Giornata mondiale del marittimo

26 giugno – Giornata internazionale contro l’abuso ed il traffico illecito di stupefacenti, Giornata internazionale per le vittime di tortura

27 giugno – Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni ATA 2022/23: domande dal 27 giugno con apposito modello. Novità ex LSU

29 giugno – Giornata mondiale del disegno industriale, Giornata mondiale della sclerodermia

30 giugno – Termine delle attività didattiche

30 giugno – Termine delle lezioni della scuola dell’infanzia

30 giugno – Termine della predisposizione della verifica obbligatoria (mod. H-bis) del Programma Annuale 2022

30 giugno – Termine per la richiesta di “assegno per il nucleo familiare” (periodo 1°.7.2021/30.6.2022) in base alla “dichiarazione dei redditi 2022”

30 giugno – Termine per la comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti della P.A. compresi e non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per il semestre luglio/dicembre 2022

30 giugno – Termine per la comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti a collaboratori esterni per il semestre luglio/dicembre 2022

30 giugno – Termine per l’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica del monitoraggio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico eventualmente attivati nel primo semestre del 2022

30 giugno – Termine per la trasmissione telematica del modello DMA relativo a maggio 2022

30 giugno – Asteroid Day

Altre scadenze:

Esami di qualifica Istruzione e Formazione Professionale

L’Ordinanza citata (Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore) stabilisce le norme da seguire per lo svolgimento degli Esami di qualifica professionale; in particolare, le disposizioni riguardano:

i requisiti di ammissione per gli alunni interni

la nomina delle commissioni ;

l’articolazione delle prove .

i requisiti di ammissione per i candidati esterni .

Particolari disposizioni discendono dagli specifici raccordi (offerta sussidiaria integrativa o sussidiaria complementare) tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni.

Valutazione anno di formazione

Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

I docenti neo immessi in ruolo sono chiamati a discutere con il Comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa, dell’istruttoria del docente al quale sono affidate dal Dirigente scolastico le funzioni di tutor e degli altri elementi di valutazione forniti dal Dirigente, il Comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Modifiche del calendario scolastico regionale

Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Monitoraggio dei procedimenti disciplinari

Il riepilogo, sempre e solo in formato elettronico, con cadenza semestrale, ossia entro il 30 di giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale della scuola deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Presentazione della domanda di ferie

La durata e le modalità di fruizione delle ferie sono definite nell’art. 13 del CCNL.

Piano annuale di inclusione

Entro il 30 giugno, ogni singola scuola redige il Piano Annuale per l’Inclusione. Il Gruppo di lavoro esamina gli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formula una proposta per incrementarne il livello nell’anno successivo. Il Piano, deliberato dal Collegio dei Docenti, viene inviato ai competenti Uffici Scolastici Regionali con la richiesta di organico di sostegno e di risorse, che verranno assegnati –nei limiti delle disponibilità – secondo quanto stabilito dall’ art. 19 comma 11 della Legge n. 111/2011

Verifica del Programma annuale

Entro il 30 giugno, il Consiglio d’Istituto verifica lo stato d’attuazione del Programma Annuale e le disponibilità finanziarie dell’istituto, in tempo per conoscere la situazione che si presenterà con l’inizio del nuovo anno scolastico

Scadenze