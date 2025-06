Scadenze giugno 2025: esami di Stato, fine delle lezioni, elenchi aggiuntivi GPS Di

Le scadenze per la scuola del mese di giugno riguardano la fine delle attività didattiche, gli esami di Stato, terza fascia ATA, elenchi aggiuntivi GPS.

1 giugno – Giornata Mondiale dei genitori

1° – 2 giugno – Musei e parchi archeologici statali: l’1 e 2 giugno ingresso gratuito

2 giugno – In Sicilia ingressi gratuiti nei musei e aree archeologiche il 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre

2 giugno – Festa della Repubblica, Giornata nazionale dello Sport, Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

3 giugno – Gli esiti della mobilità del personale ATA saranno pubblicati il 3 giugno 2025

3 giugno – Proroga per i PCTO all’estero, il MIM fissa la nuova scadenza al 3 giugno. NOTA

3 giugno – Percorsi sostegno 3 anni di servizio e abilitazioni estero al via: 25.200 posti per le Università. Piattaforma aperta fino al 3 giugno. AVVISI Ministero

3 giugno – Valutazione dei dirigenti scolastici: dal 3 giugno accesso alla piattaforma per visualizzazione obiettivi assegnati. NOTA e TUTORIAL

3 giugno – Giornata nazionale per la donazione del sangue, Giornata Mondiale della bicicletta

4 giugno – Comandi docenti e dirigenti scolastici 2025/26, domande entro il 4 giugno. 150 unità previste. Tutte le novità con scadenze, criteri di selezione e regole per le assegnazioni. NOTA

4 giugno – Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni

5 giugno – Nomina dei referenti di sede per il Plico telematico. Scadenza 5 giugno

5 giugno – Appalti, aggiornamento del bando tipo n. 1: consultazione Anac fino al 5 giugno

5 giugno – PNRR: nuove competenze e nuovi linguaggi (DM65), proroga al 5 giugno

5 giugno – Si conclude il progetto “A scuola di legalità”, l’iniziativa sul tema della legalità nelle scuole dell’Emilia Romagna. Appuntamento il 5 giugno presso l’Università di Parma

5 giugno – Giornata mondiale dell’ambiente

6 giugno – Percorsi di orientamento Secondaria di I grado, prorogato il termine per la presentazione al 6 giugno 2025

6 giugno – Ultimo giorno di scuola in Emilia-Romagna

6 giugno – Minori e digitale, a Bologna dal 22 maggio al 6 giugno gli Stati generali dell’infanzia e dell’adolescenza

6 giugno – SNV scuole paritarie, istituti non censiti inviano richiesta di abilitazione entro il 6 giugno. NOTA

6 giugno – Al via la scuola estiva gratuita “Start with physics”, dedicata a insegnanti di matematica, scienze o tecnologia di scuola secondaria di I grado. Candidature entro il 6 giugno

6 giugno – Giornata mondiale del naturismo

7 giugno – Ultimo giorno di scuola in Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto

7 giugno – Proroga Università Percorsi specializzazione sostegno 3 anni di servizio e abilitati estero: fino al 7 giugno possibile inserire proposta

7 giugno – III Festival dell’Apprendimento Servizio: candidature scuole entro il 7 giugno

8 giugno – Giornata vittime immigrazione, Giornata mondiale degli oceani

10 giugno – Ultimo giorno di scuola in Liguria, Basilicata, Valle d’Aosta, Toscana

10 giugno – ITS Academy, ulteriori laboratori 4.0. Manifestazioni di interesse entro il 10 giugno

11 – 12 giugno – Concorso PNRR2: prova scritta suppletiva l’11 e 12 giugno per docenti in gravidanza ed esclusi con sentenza di ammissione. AVVISI

12 giugno – Ultimo giorno di scuola nella provincia autonoma di Trento

12 giugno – Giornata nazionale dell’innovazione, Giornata mondiale contro il lavoro minorile

13 giugno – Ultimo giorno di scuola nella provincia autonoma di Bolzano

13 giugno – Piano Estate, progetti scuole entro le 15 del 13 giugno. AVVISO

14 giugno – Migrazione al cloud, 2 milioni di euro per le scuole: scadenza 14 giugno

14 giugno – Giornata mondiale del donatore di sangue

15 giugno – “Giornata nazionale dello Sport” approvata dal Consiglio dei Ministri: quest’anno sarà il 15 giugno

15 giugno – Fattorie didattiche in Lombardia: candidature scuole entro il 15 giugno

15 giugno – Scuola estiva nazionale Dante per la scuola: domanda di ammissione docenti entro il 15 giugno

15 giugno – Giornata mondiale del vento

16 giugno – Graduatorie GaE, domande scioglimento riserva e inserimento titolo sostegno dal 16 giugno al 3 luglio. DECRETO

16 giugno – Primo giorno riunione plenaria esami di Stato

16 giugno – DonoDay2025: gli studenti protagonisti del decennale del Giorno del Dono. Iscrizione gratuita entro il 16 Giugno

17 giugno – Secondo giorno di riunione per insediamento commissioni esami di Stato

17 giugno – Giornata mondiale per combattere la desertificazione e la siccità

18 giugno – Inizio degli Esami di Stato con la prima prova scritta di Italiano

19 giugno – Seconda prova scritta esami di Stato II grado

19 giugno – Giornata Internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti

20 giugno – Accredito stipendio di giugno

20 giugno – Yellow Day, il giorno più felice dell’anno

20 giugno – Giornata mondiale dei profughi

21 giugno – Festa della Musica

21 giugno – Giornata internazionale dello yoga, Giornata mondiale delle giraffe, solstizio d’estate

22 giugno – Giornata mondiale del cane in ufficio

23 giugno – Accredito stipendio di giugno

23 giugno – Giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite

24 giugno – Giornata nazionale delle periferie urbane

25 giugno – Maturità 2025. Per le sezioni EsaBac e internazionali è prevista una terza prova il 25 giugno.

25 giugno – Viaggi del ricordo: adesione scuole entro il 25 giugno. AVVISO

25 giugno – Giornata mondiale del marittimo

26 giugno – Giornata internazionale contro l’abuso ed il traffico illecito di stupefacenti, Giornata internazionale per le vittime di tortura

28-30 giugno – Le attività educative della scuola dell’infanzia si concludono tra il 28 e il 30 giugno

29 giugno – Giornata mondiale del disegno industriale, Giornata mondiale della sclerodermia

30 giugno – Termine delle attività didattiche

30 giugno – Termine delle lezioni della scuola dell’infanzia

30 giugno – Data ultima per conseguire l’abilitazione per inserirsi negli elenchi aggiuntivi è il 30 giugno 2025

30 giugno – Elenchi aggiuntivi GPS 2025: scioglimento riserva riguarda solo titoli conseguiti in Italia entro il 30 giugno, non il titolo estero. CHIARIMENTI

30 giugno – Poli formativi transizione digitale e progetti didattica integrata: conclusione e rendicontazione entro il 30 giugno 2025

30 giugno – Piano Estate, candidature entro 13 e 30 giugno. Nuovo AVVISO e chiarimenti su delibere organi collegiali

30 giugno – Asteroid Day

Altre scadenze:

Esami di qualifica Istruzione e Formazione Professionale

L’Ordinanza citata (Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore) stabilisce le norme da seguire per lo svolgimento degli Esami di qualifica professionale; in particolare, le disposizioni riguardano:

i requisiti di ammissione per gli alunni interni

la nomina delle commissioni ;

l’articolazione delle prove .

i requisiti di ammissione per i candidati esterni .

Particolari disposizioni discendono dagli specifici raccordi (offerta sussidiaria integrativa o sussidiaria complementare) tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni.

Valutazione anno di formazione

Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

I docenti neo immessi in ruolo sono chiamati a discutere con il Comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa, dell’istruttoria del docente al quale sono affidate dal Dirigente scolastico le funzioni di tutor e degli altri elementi di valutazione forniti dal Dirigente, il Comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Modifiche del calendario scolastico regionale

Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Monitoraggio dei procedimenti disciplinari

Il riepilogo, sempre e solo in formato elettronico, con cadenza semestrale, ossia entro il 30 di giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale della scuola deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Presentazione della domanda di ferie

La durata e le modalità di fruizione delle ferie sono definite nell’art. 13 del CCNL.

Piano annuale di inclusione

Entro il 30 giugno, ogni singola scuola redige il Piano Annuale per l’Inclusione. Il Gruppo di lavoro esamina gli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formula una proposta per incrementarne il livello nell’anno successivo. Il Piano, deliberato dal Collegio dei Docenti, viene inviato ai competenti Uffici Scolastici Regionali con la richiesta di organico di sostegno e di risorse, che verranno assegnati –nei limiti delle disponibilità – secondo quanto stabilito dall’ art. 19 comma 11 della Legge n. 111/2011

Verifica del Programma annuale

Entro il 30 giugno, il Consiglio d’Istituto verifica lo stato d’attuazione del Programma Annuale e le disponibilità finanziarie dell’istituto, in tempo per conoscere la situazione che si presenterà con l’inizio del nuovo anno scolastico

Scadenze