Scadenze gennaio: iscrizioni, esami di Stato II grado, inizio nuovo esercizio finanziario

Le scadenze del mese di gennaio riguardano in particolar modo le iscrizioni, gli esami di Stato II grado, inizio nuovo esercizio finanziario.

1° gennaio – Inizio nuovo esercizio finanziario

1° gennaio – Musei aperti gratis domenica 1° gennaio: ecco l’elenco dei siti suddivisi per regione

1° gennaio – Giornata Mondiale della Pace

2 gennaio – Primo giorno delle due settimane utili per la comunicazione al SIDI dei dati delle assenze effettuate nel mese di dicembre 2022 da tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato; a tempo determinato supplente annuale; a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche)

4 gennaio – Iscrizioni 2023/24: predisposizione modulo dal 12 dicembre al 4 gennaio. Calendario fase avvio per le segreterie. NOTA

4 gennaio – World Braille Day

5 gennaio – Termine ultimo per l’invio al SIDI dei flussi finanziari relativi a dicembre 2022

6 gennaio – Epifania del Signore

6 gennaio – Giornata Mondiale dell’ Infanzia Missionaria

7 gennaio – Concorso di scrittura creativa per studenti “Gianni Rodari”: elaborati entro il 7 gennaio

7 gennaio – Giornata nazionale della Bandiera (ex lege 671/96), a ricordo della nascita del “tricolore” italiano (7 gennaio 1797)

9 gennaio – Fine della sospensione didattica per le festività natalizie, rientro a scuola

9 gennaio – Iscrizioni 2023/24 scuole infanzia dal 9 al 30 gennaio. Possibile chiedere riduzione orario. MODELLO domanda

9 gennaio – Iscrizioni scuola 2023/24: domande dalle ore 8 del 9 gennaio alle 20 del 30 gennaio. NOTA e ALLEGATI

9 gennaio – Iscrizioni 2023/24 scuole primarie Provincia di Bolzano: online dal 9 al 24 gennaio

10 gennaio – Termine per il pagamento delle spese postali del conto di credito relative a dicembre 2022

12 gennaio – Pensioni docenti e ATA, attive le funzioni di monitoraggio. Gestione posizione pensionandi entro il 12 gennaio. Nota

12 gennaio – Pensioni scuola 2023, sistemazione posizioni pensionandi entro il 12 gennaio. La guida Inps per l’utilizzo della nuova Passweb SIN2

12 gennaio – Calendario scolastico di 11 mesi, così le scuole dell’infanzia in Trentino. Iscrizioni 2023/24 dal 12 al 31 gennaio. Circolare

13 gennaio – Abbonamenti scuole a quotidiani, periodici e riviste scientifiche, contributi fino al 90% delle spese: domande dal 14 ottobre al 13 gennaio. I bandi

13 gennaio – Giornata Mondiale del Dialogo fra Religioni

15 gennaio – Certificazione debiti scaduti. Entro il giorno 15 di ciascun mese, le p.a. devono comunicare le fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (fase di comunicazione dei debiti scaduti).

15 gennaio – Oggi si versa l’acconto IRAP per retribuzioni e compensi del mese precedente.

15 gennaio – Programma annuale, scadenze ordinarie: entro il 15 gennaio le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile; entro il 15 febbraio i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche; entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

15 gennaio – Termine ultimo di comunicazione (ex lege 89 del 2014) da parte delle pubbliche amministrazioni – attraverso il sistema PCC – degli eventuali debiti scaduti nel mese precedente, le fatture, cioè, per le quali sia stato superato il termine del 31 dicembre senza che ne sia stato disposto il pagamento

15 gennaio – Da oggi al 10 ottobre è possibile richiedere mutui ipotecari all’INPS per l’acquisto della prima casa

15 gennaio – La domanda di riammissione in servizio per il personale della scuola va presentata entro il 15 gennaio ed interessa Dirigenti Scolastici, docenti e personale ATA già in pensione per dimissioni volontarie, perché dichiarato decaduto, per dispensa per motivi di salute o per aver superato il periodo massimo di assenza per motivi di salute o per infermità non dipendenti dalla causa di servizio.

16 gennaio – Campionati di Robotica, VII edizione: registrazioni entro il 16 gennaio

16 gennaio – Entro tale data (tramite modello F-24EP) devono essere effettuati i seguenti versamenti:

• imposta IRAP sui compensi corrisposti a dicembre 2022

• IVA mensile per le istituzioni scolastiche con gestioni economiche (convitti, lavorazione conto terzi, azienda agraria, azienda speciale)

• contributi INPS-Gestione Separata per collaborazioni coordinate e continuative relative a dicembre 2022

• ritenuta d’acconto su liquidazioni ad estranei la pubblica amministrazione

16 gennaio – Entro tale data deve essere comunicato al SIDI il “prestato servizio” del personale supplente in carico (per i contratti ancora aperti nel mese corrente)

16 gennaio – “Blue Monday”, il giorno più triste dell’anno (terzo lunedì del mese)

17 gennaio – Giornata mondiale della neve e della pizza

18 gennaio – Giornata mondiale delle migrazioni

18 gennaio – Blue Monday

20 gennaio -Progetto didattico Studente-atleta di alto livello, nuova proroga completamento procedura adesione al 20 gennaio

20 gennaio -Prove Invalsi, presto bandi per osservatori esterni con scadenza non oltre il 20 gennaio. NOTA

20 gennaio – Comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione, proroga, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro relativi a dicembre 2022

20 gennaio – Giornata nazionale dei terremoti

21 gennaio – Giornata Mondiale della Neve e degli abbracci

23 gennaio – Bonifico stipendio mese di gennaio

23 gennaio – Giornata mondiale della torta

24 gennaio – Giornata Mondiale dell’Educazione, Giornata Mondiale della Comunicazione Sociale

25 gennaio – Bando di concorso Borse di studio ITS 2022: domande dal 25 gennaio al 22 febbraio

25 gennaio – Olimpiadi italiane di informatica, iscrizioni scuole entro 25 gennaio

25 gennaio – Giornata Mondiale dell’ Amicizia

26 gennaio – Giornata Mondiale dei malati di lebbra

27 gennaio – Giornata della Memoria. La legge 211/2000 stabilisce che la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, Giorno della Memoria, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte

28 gennaio – Giornata della protezione della Privacy

29 gennaio – “Uno, nessuno e centomila”, il concorso dedicato a Pirandello: scadenza 29 gennaio

30 gennaio – Ultimo giorno per le iscrizioni tutti i gradi

30 gennaio – Istruzione parentale, entro il 30 gennaio comunicazione della famiglia alla scuola. Iscrizione esami idoneità entro il 30 aprile

30 gennaio – Giornata scolastica della nonviolenza e della pace che non dobbiamo confondere con la giornata contro la violenza sui bambini

30/31 gennaio – Calendario scolastico: Fiera di Sant’Orso in Val d’Aosta

31 gennaio – Domande tardive Maturità: dal 1° dicembre al 31 gennaio 2023

31 gennaio – Bonus 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023 per precari, assegnisti di ricerca e dottorandi. Accredito a febbraio

31 gennaio -Campionati di Filosofia, al via la XXXI edizione: le scuole possono partecipare dal 29 novembre al 31 gennaio

31 gennaio – Concorso per studenti “Giochi delle Scienze Sperimentali 2023”, scadenza 31 gennaio

31 gennaio – Raccontami l’autismo, il concorso che promuove la disabilità non come limitazione ma opportunità: iscrizioni entro il 31 gennaio

31 gennaio -Digital Board, Reti locali cablate e wireless nelle scuole: proroga chiusura progetti al 31 gennaio. Avviso PON

31 gennaio – Rilevazione dati generali scuole 2022/23: funzioni aperte dal 27 dicembre al 31 gennaio. NOTA e informativa trattamento dati

31 gennaio – Scuola+, la pagina del Ministero con progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa. 5 avvisi in scadenza il 31 gennaio

31 gennaio – Termine 1° quadrimestre

Il 31 gennaio termina il 1° quadrimestre per le scuole che hanno adottato tale suddivisione dell’anno scolastico.

31 gennaio – Termine ultimo per la comunicazione a NoiPA della liquidazione al lordo dipendente per tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria (riferiti al mese di gennaio 2023) e per ciascuna delle voci componenti la liquidazione medesima, al netto di eventuali giorni di assenza o sciopero

31 gennaio – Termine per la presentazione telematica all’INPS del modello UNIEMENS relativo a dicembre 2022

31 gennaio – Comunicazione sugli appalti (Legge 190/12, art. 1, c. 32; Nota 22.1.15, AOODGPER 2351)

Le Istituzioni scolastiche, in qualità di “Stazioni Appaltanti”, devono provvedere entro il 31 gennaio:

a pubblicare sui propri siti internet i dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;

a trasmettere gli stessi all’ANAC (Autorità nazionale anti corruzione) secondo le modalità operative fornite dalla stessa Autorità.

31 gennaio – Rendiconto spese postali

31 gennaio – Indice tempestività dei pagamenti (DPCM 22.9.14, art. 9)

Le istituzioni scolastiche sono tenute a pubblicare sui propri siti web, nella sezione “Amministrazione trasparente/ Pagamenti dell’amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti”, l’indicatore di tempestività dei pagamenti, definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture.

L’indicatore trimestrale deve essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione di ogni trimestre; quello annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

31 gennaio – Esami di Stato

Ultimo giorno utile per gli studenti del quarto anno delle scuole superiori per presentare al proprio dirigente scolastico la domanda per sostenere l’esame di maturità con un anno di anticipo per abbreviazione per merito e per i candidati esterni per presentare ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali le eventuali domande tardive, che possono essere giustificate per casi gravi e motivazioni documentate. Le domande tardive dovranno poi essere valutate ed approvate dai Direttori Generali competenti.

Altre scadenze

Recupero debiti formativi secondaria superiore

Subito dopo gli scrutini intermedi, le scuole secondarie superiori sono tenute a organizzare interventi didattico educativi di recupero per gli studenti che abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. Al termine di tali attività, i docenti della classe di appartenenza effettuano verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie. Gli studenti sono tenuti alla frequenza. Qualora i genitori non ritengano di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui sopra (D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007).

I docenti sono obbligati a tenere – senza alcun compenso aggiuntivo – i corsi di recupero organizzati nel corso del normale orario delle lezioni.

Se i corsi sono invece organizzati in orario aggiuntivo, sono volontari per i docenti, che hanno diritto ad un compenso orario a carico del FIS pari ad € 50,00 (CCNL, art. 88, c. 2, lettera “c”).

In caso di indisponibilità dei docenti dell’istituto, si possono utilizzare docenti delle scuole viciniori (art. 35 del CCNL) che vengono retribuiti con il FIS.

Eventuali esperti esterni al comparto scuola possono essere retribuiti solo con risorse diverse dal FIS che – essendo di origine contrattuale – non possono essere attribuite a persone estranee al comparto stesso.

Esami di Stato – Nomina commissari interni

In base ai criteri stabiliti da una specifica Ordinanza del MIUR, i consigli di classe delle Scuole superiori designano i commissari interni degli Esami di Stato.

Esami di Stato – Materie della 2a prova scritta

Intorno alla fine di gennaio, il MIUR:

stabilisce le materie per la seconda prova scritta degli Esami di Stato, che varia in base all’indirizzo della scuola;

rende note le date di svolgimento delle prove scritte, date che sono comuni per tutti gli istituti italiani.

