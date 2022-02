Scadenze febbraio: pensioni docenti e dirigenti scolastici, stop didattico per Carnevale Di

Le scadenze di febbraio riguardano la scadenza delle domande per i pensionamenti dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli ATA, lo stop didattico per Carnevale

1° febbraio – Primo giorno delle due settimane utili per la comunicazione al SIDI dei dati delle assenze effettuate nel mese di gennaio 2022 da tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato; a tempo determinato supplente annuale; a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche) 1 febbraio – Elezioni RSU 2022, è ufficiale: si vota dal 5 al 7 aprile. Dal 1° al 25 febbraio si presentano le liste 2 febbraio – Pensioni scuola: domande Quota 102, Opzione donna dal 2 al 28 febbraio. Ape sociale insegnanti infanzia e primaria. NOTA 2 febbraio – Giornata mondiale della vita e Giornata mondiale delle zone umide

4 febbraio -Iscrizioni scuola 2022-23, istanze prorogate fino al 4 febbraio

9 febbraio – Posizioni assicurative, completamento rilevazione entro il 9 febbraio. Nota

9 febbraio – Safer Internet Day

9 febbraio – Giornata nazionale degli stati vegetativi

10 febbraio – Termine per il pagamento delle spese postali del conto di credito relative a gennaio 2022

10 febbraio – “Giorno del ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, dei fatti del confine orientale (legge 92 del 2004)

11 febbraio – Giornata Internazionale per le donne e le ragazze nella scienza, Giornata mondiale del malato, Patti Lateranensi

12 febbraio – Darwin Day

13 febbraio –Il Comune di Vicenza seleziona tre docenti di scuola d’infanzia. Domande entro il 13 febbraio

13 febbraio – Giornata mondiale della radio

14 febbraio -Graduatorie insegnanti scuole infanzia Trento, triennio 2022/25: domande dal 13 gennaio al 14 febbraio

14 febbraio – Giornata mondiale contro le cardiopatie congenite

15 febbraio – Nuove immissioni in ruolo da concorso straordinario: ecco le graduatorie da utilizzare fino al 15 febbraio. NOTA Ministero

15 febbraio – Assistenti lingua italiana all’estero 2022/23, domande entro il 15 febbraio

15 febbraio – Giornata mondiale contro il cancro infantile

15 febbraio – Termine ultimo di comunicazione (ex lege 89 del 2014) da parte delle pubbliche amministrazioni – attraverso il sistema PCC – degli eventuali debiti scaduti nel mese precedente, le fatture, cioè, per le quali sia stato superato il termine del 31 gennaio senza che ne sia stato disposto il pagamento

15 febbraio – Entro tale data (tramite modello F-24EP) devono essere effettuati i seguenti versamenti:

• imposta IRAP sui compensi corrisposti a gennaio 2022;

• IVA mensile per le istituzioni scolastiche con gestioni economiche (convitti, lavorazione conto terzi, azienda agraria, azienda speciale);

• contributi INPS-Gestione Separata per collaborazioni coordinate e continuative relative a gennaio 2022;

• ritenuta d’acconto su liquidazioni ad estranei la pubblica amministrazione e registrazione fatture

15 febbraio – Entro tale data deve essere comunicato al SIDI il “prestato servizio” del personale supplente in carico (per i contratti ancora aperti nel mese corrente)

15 febbraio – Oggi termine ultimo per approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio d’istituto

17 febbraio – Giornata internazionale del gatto

18 febbraio – Premio “Inventiamo una banconota” 2021/22, 10 mila euro ai vincitori. Domande entro 18 febbraio

18 febbraio – Olimpiadi di Italiano 2021/22, registrazione scuole dall’8 novembre al 18 febbraio. Circolare e regolamento

18 febbraio – Giornata internazionale della Sindrome di Asperger, Giornata Internazionale del risparmio energetico

20 febbraio – Termine ultimo per la comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro relativi a gennaio 2021

20 febbraio – Giornata mondiale della giustizia sociale

21 febbraio – Graduatorie d’istituto e provinciali docenti Bolzano, domande fino al 21 febbraio. Circolare e modello

21 febbraio – Giornata Nazionale della lingua madre e Giornata nazionale del Braille

22 febbraio – Borse di studio ITS, domande dal 25 gennaio. Requisiti e come fare domanda. Scadenza 22 febbraio

26 febbraio – Stop didattico per Carnevale in Piemonte e a Bolzano

27 febbraio – Giornata internazionale della lentezza

28 febbraio – Carnevale in diverse regioni

28 febbraio – Proroga pagamento assegno nucleo familiare da parte di NoiPA fino al 28 febbraio. NOTA

28 febbraio –Pensioni scuola: riapertura istanze per Quota 102, Opzione donna e APE Sociale. Scadenza probabile 28 febbraio

28 febbraio -Pensioni docenti e ATA 2022: domande entro 31 ottobre, scadenza per dirigenti scolastici 28 febbraio. Decreto e Circolare

28 febbraio – Assegno unico figli: entro quanto va presentato ISEE?

28 febbraio – Valorizzazione delle eccellenze 2022/23, il 28 febbraio scadono le domande. Nota

28 febbraio – Lavoro agile per i fragili fino al 28 febbraio: 39,4 milioni destinati alle sostituzioni di docenti e ATA

28 febbraio – Giornata mondiale delle malattie rare

28 febbraio – Termine per la fruizione, da parte dei dirigenti scolastici, delle “ferie non godute” nel precedente anno scolastico (come previsto dal comma 11 dell’art. 16 del CCNL Area V sottoscritto il 15.7.2010: “In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno scolastico successivo”)

28 febbraio – Entro tale data devono essere comunicati gli impegni connessi a cariche elettive per il trimestre successivo

28 febbraio – Termine ultimo per la comunicazione a NoiPA della liquidazione al lordo dipendente per tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria (riferiti al mese di febbraio 2022) e per ciascuna delle voci componenti la liquidazione medesima, al netto di eventuali giorni di assenza o sciopero

28 febbraio – Termine per la presentazione telematica all’INPS del modello UNIEMENS relativo a gennaio 2022

28 febbraio – Termine ultimo per la consegna, da parte dei sostituti d’imposta, del modello CU 2022 (la Certificazione Unica che ha preso il posto del CUD)

28 febbraio – Termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio da parte dei dirigenti scolastici a far data dal 1° settembre 2022 (art. 12, CCNL per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15.7.2010). Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre tale termine non potrà fruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola

Altre scadenze

Fondo di Funzionamento (Legge 107/15, art.1, c. 11)

Erogazione quota periodo gennaio – agosto dell’anno scolastico di riferimento

Collegio dei docenti: Valutazione e verifica in itinere del POF – Progetti e attività responsabili.

Consiglio di Istituto: Termine ultimo per l’approvazione del Programma annuale

Consigli di classe: Analisi situazione della classe – Verifica attività – Iniziative di recupero e di sostegno – Consigli di classe delle quinte per la nomina dei commissari interni agli esami di Stato

