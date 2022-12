Scadenze di dicembre 2022: ricostruzione di carriera, prove Invalsi, bonifico tredicesima Di

Le scadenze del mese di dicembre riguardano, tra le altre, prove Invalsi, ricostruzione di carriera, bonifico tredicesima.

1° dicembre – Primo giorno delle due settimane utili per la comunicazione al SIDI dei dati delle assenze effettuate da tutto il personale scolastico nel mese di novembre 2022

1 dicembre -Campionati Italiani di Astronomia, aperte fino all’1 dicembre le registrazioni delle scuole. Bando XXI edizione

1 dicembre – Giornata Mondiale dell’AIDS (A/RES/43/15)

2 dicembre -“Amate sponde adriatiche!”: il 2 dicembre seminario nazionale online per dirigenti e docenti

2 dicembre – Giornata Internazionale per l’Abolizione della Schiavitù (A/RES/317(IV)

3 dicembre – Campionato Nazionale delle lingue per studenti e docenti: qualificazioni fino al 3 dicembre

3 dicembre – Giornata Internazionale per le Persone Disabili (A/RES/47/3)

5 dicembre –Il 5 e 6 Dicembre 2022 a Bergamo tornano gli Stati Generali della Scuola Digitale [7° edizione]. Iscriviti e partecipa gratuitamente

5 dicembre – Giornata Internazionale dei Volontari per lo Sviluppo Economico e Sociale (A/RES/40/212)

5 dicembre – Giornata Mondiale del suolo

5 dicembre – Flussi finanziari: termine ultimo per l’invio al SIDI dei flussi finanziari relativi a novembre 2022

6 dicembre -Sistema coordinato promozione dei temi della creatività 2023-24, entro il 6 dicembre accreditamento dei soggetti pubblici e privati. Decreto

7 dicembre – Concorso “I giovani ricordano la Shoah” 2022/23: invio lavori entro il 7 dicembre

7 dicembre – Prove Invalsi 2023, iscrizioni scuole dal 15 novembre al 7 dicembre. La lettera del presidente Ricci ai DS

7 dicembre – Giornata Internazionale dell’Aviazione Civile (A/RES/51/33)

8 dicembre – Festività dell’Immacolata Concezione

9 dicembre – Giornata Internazionale contro la Corruzione (A/RES/58/4)

9 dicembre – Giornata Mondiale per la commemorazione e per la dignità delle vittime di genocidio e della prevenzione di questo crimine (A/RES/69/323)

10 dicembre – Giornata dei Diritti Umani (A/RES/423 (V)

10 dicembre – Giornata internazionale dei diritti degli animali

10 dicembre – Termine per il pagamento delle spese postali del conto di credito relative a novembre 2022

11 dicembre – Giornata Internazionale della Montagna (A/RES/57/245)

11 dicembre – Giornata mondiale del tango

12 dicembre – Giornata Internazionale della neutralità (A/RES/71/275)( A/RES/71/275)

12 dicembre – Giornata Universale della copertura sanitaria (A/RES/72/138)

15 dicembre – Bonifico stipendio e tredicesima

15 dicembre – Comunicazione eventuali debiti scaduti nel mese precedente

15 dicembre – Oggi si versa l’acconto IRAP per retribuzioni e compensi del mese precedente.

15 dicembre – Entro tale data (tramite modello F-24EP) devono essere effettuati i seguenti versamenti:

imposta IRAP sui compensi corrisposti a novembre 2022

IVA mensile per le istituzioni scolastiche con gestioni economiche (convitti, lavorazione conto terzi, azienda agraria, azienda speciale)

contributi INPS-Gestione Separata per collaborazioni coordinate e continuative relative a novembre 2022 ritenuta d’acconto su liquidazioni ad estranei la pubblica amministrazione

15 dicembre – Entro tale data deve essere comunicato al SIDI il “prestato servizio” del personale supplente in carico (per i contratti ancora aperti nel mese corrente)

15 dicembre – Denuncia INPS

16 dicembre – Concorso 10 febbraio “Amate sponde”: è possibile partecipare entro il 16 dicembre

16 dicembre – Concorso per studenti “Premio Giovanni Grillo”, invio lavori entro il 16 dicembre

17 dicembre – Giornata Internazionale contro la Thalassemia

18 dicembre – Giornata della lingua araba

18 dicembre – Giornata Internazionale dei Migranti (A/RES/55/93)

19 dicembre – Concorso assistente educatore provincia di Trento: domande dal 17 novembre al 19 dicembre

19 dicembre – Giornata Internazionale del Volontariato

19 dicembre – Giornata delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud – Sud

20 dicembre – Comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione, proroga, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro relativi a novembre 2022

20 dicembre – Giornata Internazionale dell’ Aviazione Civile

20 dicembre – Giornata Internazionale della Solidarietà Umana (A/RES/60/209)

21 dicembre – Giornata mondiale dello snowboard

22 dicembre – Giornata Internazionale dei Migranti

23 dicembre – Inizia il periodo di sospensione dell’attività didattica per Natale in Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Provincia di Trento

24 dicembre – Inizia il periodo di sospensione dell’attività didattica per Natale in Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Veneto.

25 dicembre – Natale

30 dicembre -Bando Inps assegni di frequenza e contributi formativi portatori di handicap: domande dal 23 novembre al 30 dicembre

30 dicembre -Prove Invalsi 2023, le date per le somministrazioni posticipate II e V primaria. Richieste entro il 30 dicembre

31 dicembre – Bando Inps sussidi scolastici orfani: domande entro il 31 dicembre

31 dicembre – Ricostruzione carriera, domande per docenti e Ata entro il 31 dicembre. Cosa sapere

31 dicembre – Possibile assegnare supplenze al 30 giugno e 31 agosto per le cattedre che si liberano prima di questa data; le cattedre che si liberano dopo questa data vanno assegnate fino al termine delle lezioni

31 dicembre – Termine ultimo per disporre il rimborso delle minute spese del DSGA

31 dicembre – Termine ultimo per la comunicazione all’anagrafe delle prestazioni degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni per il semestre gennaio-giugno 2022

31 dicembre – Termine ultimo – previsto dal dPCM 31.8.2016 – per la retribuzione al personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie delle competenze spettanti per tutti i contratti riferiti al mese di novembre 2022

31 dicembre – Termine per la presentazione telematica all’INPS del modello UNIEMENS relativo a novembre 2022

31 dicembre – Termine ultimo per l’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica del monitoraggio dei procedimenti disciplinari (relativi al secondo semestre 2022) avviati nei confronti del personale scolastico

31 dicembre – Chiusura registro inventario e rivalutazione annuale dei beni

31 dicembre – Chiusura esercizio finanziario 2022 e determinazione situazione finanziaria

31 dicembre – Termine stabilito della circolare n. 2 del 18.4.2017 dell’Agenzia per l’Italia Digitale per l’adozione delle misure minime di sicurezza digitale da trasmettere al CERT-PA (Computer Emergency Response Team – Pubblica Amministrazione), struttura interna della suddetta Agenzia preposta al trattamento degli incidenti di sicurezza informatica del dominio costituito dalle pubbliche amministrazioni. La su indicata circolare – avente per oggetto «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni come da Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.8.2015» – è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 103 del 5.5.2017

Altre scadenze

Permessi per il diritto allo studio

Entro il 15 dicembre le Direzioni Scolastiche Regionali assegnano – nei limiti della disponibilità – i permessi per il diritto allo studio (150 ore) al personale che ne abbia fatto richiesta entro il 15 novembre.

Dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica

Il 31 dicembre (in base ad una Circolare che il MIUR emana con cadenza annuale) scade – di norma – il termine di emanazione dei provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica da parte degli Uffici Scolastici Regionali, per consentire al Sistema informativo di apportare le necessarie rettifiche in tempo utile per la corretta definizione degli organici.

Sicurezza: 1a prova di evacuazione

Il documento di valutazione dei rischi, predisposto in ogni istituto scolastico ad opera del Dirigente come previsto dal D.Lgs 81/08 e secondo il modello indicato con la C.M. 119/99, contiene il Piano di emergenza che prevede le prove di evacuazione dell’edificio. Tali prove sono “da effettuare almeno due volte durante l’anno scolastico” (DPR 577/82):

sia per verificare periodicamente l’apprendimento dei comportamenti in caso di emergenza;

sia per apportare gli eventuali correttivi per far aderire il piano di emergenza alla specifica realtà alla quale si applica.

Monitoraggio dei procedimenti disciplinari

Il riepilogo, sempre e solo in formato elettronico, con cadenza semestrale, ossia entro il 30 di giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale della scuola deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Domanda per la ricostruzione di carriera del personale scolastico

Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.

Termine esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto.

Termine 1° trimestre

Il 31 dicembre termina il 1° trimestre per le scuole che hanno adottato tale suddivisione dell’anno scolastico.

Subito dopo gli scrutini intermedi, le scuole superiori sono tenute a organizzare interventi didattico educativi di recupero per gli studenti che abbiano riportato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate (Vedi le scadenze di gennaio).

