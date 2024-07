Sasso: “Svolta storica su inclusione degli studenti con disabilità. Tutto ciò possibile grazie alla Lega e a Valditara” Di

Durante il Question Time alla Camera dei Deputati, il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione, ha ringraziato i ministri Locatelli e Valditara per aver posto il tema delle persone con disabilità al centro dell’agenda del Governo. Sasso ha definito le nuove misure proposte come una “svolta storica” per l’inclusione degli studenti disabili, dopo anni di immobilismo della sinistra.

La prima misura riguarda il numero dei docenti specializzati, che risulta essere sempre più esiguo. Il ministero dell’Istruzione e del Merito provvederà in autonomia ad aumentare i posti disponibili per i TFA, senza sottrarre risorse agli atenei.

La seconda misura, definita “rivoluzionaria”, va incontro a una richiesta storica delle famiglie degli studenti disabili. Verrà introdotta la possibilità per un docente di sostegno di rimanere con lo stesso studente, evitando così il cambio annuale di classe, scuola e ragazzo.

Sasso ha sottolineato che la Lega, insieme al ministro Valditara, continuerà a lavorare in questa direzione, con la consapevolezza di fare la cosa giusta per gli studenti disabili e le loro famiglie. Il deputato ha inoltre criticato le “sterili polemiche” sollevate dalle sinistre, ritenendole fuori luogo in un contesto così delicato e importante.

Docenti di sostegno, Valditara: “Ci sarà assunzione anche da GPS prima fascia, specializzazione per 85mila, continuità dei supplenti su richiesta delle famiglie”. Tutte le novità [SCARICA PDF]