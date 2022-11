Sasso (Lega): pene più severe per chi aggredisce personale e insegnanti, presentata proposta di legge. TESTO Di

“Stop a violenze fisiche e verbali contro dirigenti scolastici, personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario. Pene più severe per chi li aggredisce nell’esercizio delle loro funzioni”. Così il deputato Lega Rossano Sasso, capogruppo Lega in commissione Cultura Scienza e Istruzione.

“Abbiamo depositato una proposta di legge a mia prima firma con cui vengono fortemente inasprite le misure attualmente previste. Vogliamo e dobbiamo restituire autorevolezza e prestigio sociale ai lavoratori della scuola. Tutti devono capire che la scuola è un luogo sacro, inviolabile e dove si formano i cittadini del domani. Dopo l’aumento dello stipendio mensile per oltre un milione di lavoratori della scuola, che porterà nelle loro tasche 2mila euro in più a dicembre – successo ottenuto grazie al Ministro Valditara -, un altro significativo passo in favore della scuola targato Lega” conclude.

Ecco il testo