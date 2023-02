Sasso (Lega): “Ancora truffe con il bonus 18 APP. Grazie al nostro intervento adesso andrà ai più bisognosi e più meritevoli” Di

“Nove persone indagate a Ercolano, tre in carcere, due ai domiciliari e quattro obblighi di dimora, perché avrebbero tentato di ottenere il bonus 18 app senza averne diritto. Questo è l’ultimo caso di cronaca noto: su questo bonus abbiamo registrato troppe truffe, troppi imbrogli e troppi soldi sprecati. Questo è uno dei motivi per cui nell’ultima manovra di bilancio abbiamo presentato un emendamento che ha rimodulato questa misura, non senza attacchi e critiche da parte di sinistra e M5S”.

Lo dichiara in una nota il deputato della Lega, Rossano Sasso, capogruppo del partito in commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera.

“Fino a ieri tale bonus veniva concesso a chiunque e con meccanismi di controllo inadeguati. Da oggi dopo il nostro intervento normativo verrà dato soprattutto ai più bisognosi e raddoppiato per i più meritevoli. Continuano ad emergere però dal passato notizie come questa, ragion per cui sono ancora più convinto che come Lega abbiamo agito per una giusta causa“, conclude l’ex sottosegretario all’Istruzione.