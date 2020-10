Sars-CoV-2: un sito che affronta il tema scientificamente. Utile per la didattica Di

E’ online il portale Sars-CoV-2: Frontiere della ricerca, edito da Zanichelli in collaborazione con la Società di Biofisica e Biologia molecolare (SIBBM), che raccoglie una serie di contributi attraverso cui scienziate e scienziati italiani delineano lo stato dell’arte su quello che fino ad oggi sappiamo sul virus SARS-CoV-2 e sulla COVID-19. I contenuti sono disponibili in italiano e in inglese.

“Sono convinta che noi scienziati abbiamo il dovere morale di impegnarci per rendere più comprensibili i problemi scientifici ai cittadini e migliorare la loro partecipazione alla conoscenza“. Lo scrive nella prefazione Valera Poli Presidente SIBBM. “In particolare – continua Poli –, durante la pandemia, abbiamo visto come sia ancora difficile il rapporto tra cittadini, politica e scienza. È necessario quindi lavorare non solo per comunicare i risultati della ricerca in modo comprensibile, ma anche – e soprattutto – per far capire le basi stesse del ragionamento scientifico e della ricerca, che si nutrono assai più di domande che di risposte certe. La scienza può e deve formare oltre che informare, supportando le decisioni della politica senza sostituirsi a essa, e soprattutto ha bisogno di tempo e sostegno economico e organizzativo“.

“Il portale SIBBM/Zanichelli SARS-CoV-2: frontiere della ricerca nasce con lo scopo di soddisfare la necessità di chiare informazioni riguardo a SARS-CoV-2 e COVID-19. Grazie al contributo di scienziate e scienziati italiani, appartenenti a diverse discipline, il portale è stato progettato in particolare per il pubblico universitario, ma è indirizzato a tutte quelle persone che hanno bisogno e desiderano una fonte affidabile di informazioni, riportate, per quanto possibile, in un linguaggio non tecnico“. Così descrive il portale nell’introduzione Barbara Illi, Istituto di Biologia e Patologia Molecolari, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBPM-CNR), c/o Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, Sapienza Università di Roma.

