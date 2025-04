Sanzioni disciplinari verso gli studenti: obbligatorio dare diritto alla difesa. Le sanzioni devono essere incluse nel regolamento Di

Uno studente veniva sanzionato dalla scuola per comportamenti ritenuti non idonei. La famiglia decide di ricorrere alla giustizia amministrativa che accoglie il ricorso annullando la sanzione disciplinare. Vediamo il perchè.

I docenti non si possono porre al di sopra della legge

Il TAR di Trento nella sua sentenza 82/24 afferma in via preliminare che ha già avuto modo di affermare che proprio gli insegnanti, per il ruolo educativo e di esempio rivestito, non possono certo pretendere di essere legibus soluti e, quindi, di poter disattendere le regole. (cfr. T.R.G.A. Trento, 14 maggio 2021, n. 78) . I ricorrenti lamentavano che era stato negato il diritto al contraddittorio allo studente. E per il TAR il ricorrente ha ragione. A ben vedere lo stesso Istituto si è dato delle regole puntuali e del tutto coerenti con le disposizioni di fonte statuali di cui al DPR 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola -OMISSIS-” così come modificato dal d.P.R. 21 novembre 2007, n. 235. L’art. 4 di detto Statuto, se al comma secondo contempla proprio il principio, ripetutamente invocato dall’Istituto, secondo il quale i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, al comma 3 stabilisce pure che nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il TAR trentino osserva che la certezza delle regole unitamente al rispetto dei doveri da parte degli studenti nonché al riconoscimento dei loro diritti, impronta, si rileva, il sistema di istruzione delineato dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola a cui devono ispirarsi i Regolamenti e i comportamenti delle singole istituzioni scolastiche pur nell’autonomia che le contraddistingue.

Ascoltare lo studente solo dopo che si è determinata la sanzione è illegittimo

Ciò posto solo il giorno allorquando in merito aveva già deliberato il Consiglio di classe ed era stato ormai adottata la sanzione disciplinare è effettivamente avvenuta la rappresentazione delle proprie ragioni da parte degli studenti ancorchè la possibilità di esporre tali ragioni fosse stata offerta dalla coordinatrice di classe invitando i ragazzi ad un confronto conclusosi con un nulla di fatto . Ebbene, precisa il TAR, proprio alla luce della finalità educativa e formativa – rimarcata e, non vi è dubbio, ricercata – che caratterizza l’istituzione scolastica e che è naturalmente insita in ogni provvedimento disciplinare, rimane allora inspiegato il motivo per cui l’adozione del medesimo non sia stata procrastinata, bensì sbrigativamente assunta. Garantire il diritto alla difesa dello studente non è “formalismo delle procedure” in quanto allo studente “va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni” (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 25 agosto 2023, n. 679) .In altri termini e al di là di ogni retorica, nulla avrebbe potuto essere più formativo per uno studente che sperimentare in prima persona il garantismo, vale a dire il principio su cui si fonda lo stato di diritto.

Per le sanzioni disciplinari è imprescindibile rispettare la procedura

Anche le sanzioni disciplinari più gravi, ovvero quelle dell’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni con la possibilità dell’esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all’esame di Stato e che, pertanto, comportano la ripetizione dell’anno, concorrono dunque a pieno titolo alla realizzazione delle finalità educative volute dal legislatore, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica (cfr. TAR Umbria, Perugia, 24 febbraio 2023, n. 90; TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 21 maggio 2015, n. 7350). Tuttavia tale caratteristica educativa non vale a smentirne la natura che è e rimane disciplinare. Detto altrimenti: lo scopo educativo non giustifica una sorta di discrezionalità della misura adottanda né l’omissione di regole procedimentali la cui mancanza a fortiori in un provvedimento avente natura afflittiva si risolve in arbitrio.

La scuola non può modificare le sanzioni rispetto a quelle previste dal regolamento

Posto che la natura atipica della sanzione è stata riconosciuta dalla stessa dirigente scolastica con la propria nota vale rilevare che non spetta all’Istituto mutare i contenuti delle sanzioni a cui si è autovincolato e nemmeno la loro attenuazione, pur disposta a fini educativi, trova giustificazione risultando l’azione in tal senso intrapresa dalla scuola in stridente contrasto con la certezza delle regole e anche sotto questo profilo arbitraria (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 22 marzo 2007, n. 1197; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 giugno2006, n. 4847)