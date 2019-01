Salvini: torniamo al grembiule per evitare diversità

Il ministro dell’interno Matteo Salvini, durante una intervista a Tg2Italia, ha rilanciato l’idea del grembiule a scuola: “Almeno alle scuole elementari rimettere il grembiule farebbe bene ai bambini ed eviterebbe simboli di diversità”.

“Nessuna preclusione ideologica per il grembiule delle scuole materne ed elementari – afferma il presidente dell’Associazione Nazionali Presidi del Lazio Mario Rusconi – Siamo anche favorevoli alla divisa o alle tute per le medie e superiori, purché la cosa non venga normata da una legge ma sia presa come decisione dal Consiglio d’istituto, sentiti i genitori, e dal collegio dei docenti così come sancisce l’autonomia scolastica. E nei fatti è già così”.

Anche il ministro Marco Bussetti era aperto alla proposta: “Se la scelta del grembiule a scuola è condivisa e accettata dall’istituto è una cosa sulla quale si può anche riflettere sicuramente”.