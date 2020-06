Salvini scrive a Matteralla, il testo. Azzolina: “irresponsabile fare propaganda con scuola”

Botta e risposta tra il leader della Lega, Matteo Salvini e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina sulla riapertura delle scuole a settembre. Continua il duello a distanza tra i due esponenti politici.

L’ex ministro degli Interni, durante la presentazione del libro della giornalista Annalisa Chirico, torna ad attaccare la ministra: “Domani scrivo a Mattarella: non è possibile che milioni di studenti non sappiano come e quando torneranno a scuola. Un governo che si occupa di calcio e di calcetto e non da certezze a studenti e famiglie sulla scuola è un Governo che odia l’Italia”.

Siamo in grado di anticiparvi alcuni stralci della lettera di Mattarella che sarà affidata alle pagine dell’Avvenire. ”Non possiamo permetterci – ha scritto – di arrivare alle scadenze di settembre con le poche (e a tratti confuse) idee che finora hanno caratterizzato il dibattito nella maggioranza di Governo”.

Non manca il riferimento al “messaggio affettuoso” di Papa Bergoglio per presidi e insegnanti e sottolinea il ruolo delle scuole paritarie citando l’importanza della scuola cattolica.

Oggi, il leader leghista ha dato dei numeri su quelli che sono i presunti studenti che, per il piano di rientro a settembre, rischierebbero di restare lontani dalle aule in ogni regione italiana.

Salvini: Scuola alle 7? No a calvario per famiglie. Azzolina vada via

Poco dopo arriva la risposta della ministra dell’Istruzione: “Nessun alunno sarà cacciato da scuola, come sta continuando a dire Matteo Salvini in queste ore, inondando le Regioni di numeri a caso. A settembre la scuola riaprirà per tutti. Abbiamo le soluzioni e abbiamo le risorse. E siamo al lavoro con il contributo di tanti. C’è chi, invece, preferisce usare la scuola per fare propaganda. È molto facile ma anche molto irresponsabile”.

Il riferimento della ministra è ai comunicati stampa mandati dal leader della Lega nel corso della giornata in cui parlava della situazione che riguarda gli studenti di varie regioni d’Italia: per Salvini oltre 180mila studenti in Lombardia rischiano di restare fuori, quasi 90mila in Puglia, oltre 40mila in Calabria.

