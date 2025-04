Saluto romano nel Ghetto Ebraico di Praga: alunno 16enne fermato dalle autorità ceche. Il preside: “Gesto da condannare”. Il ragazzo: “Errore non intenzionale”

Un episodio che ha suscitato indignazione e sgomento si è verificato durante una gita scolastica a Praga, dove uno studente sedicenne di un istituto superiore, sito in Liguria, ha compiuto il saluto romano nel Ghetto Ebraico della capitale ceca.

Il gesto, carico di significati storici e simbolici legati al nazismo e al fascismo, è stato compiuto in un luogo che rappresenta una delle ferite più profonde della storia europea, teatro della tragedia dell’Olocausto.

Come segnala La Stampa, Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’azione del giovane, attirando l’attenzione delle autorità ceche, che sono prontamente intervenute. Il ragazzo è stato fermato e affidato alle forze dell’ordine locali. Solo grazie all’intervento del dirigente scolastico, presente durante la gita, il sedicenne è stato rilasciato, ma l’episodio ha lasciato un segno indelebile sulla comunità scolastica e sull’opinione pubblica.

Il dirigente scolastico dell’istituto ha espresso una ferma condanna per quanto accaduto, sottolineando l’inaccettabilità di un gesto simile, soprattutto in un luogo che porta il peso della memoria di milioni di vittime del nazismo. “Non c’è giustificazione per un gesto simile, fatto in un luogo che porta il peso della storia e del dolore di intere famiglie sterminate dal nazismo”, ha dichiarato il preside, anticipando che il Consiglio d’Istituto, convocato al rientro dalla gita, valuterà l’adozione di una sanzione esemplare. Tra le ipotesi, si parla di una possibile espulsione dello studente.

Il sedicenne, nel tentativo di giustificare il proprio comportamento, ha parlato di un errore, sostenendo che il gesto non fosse intenzionale. Tuttavia, la gravità dell’episodio e il contesto in cui è avvenuto rendono difficile accettare una simile spiegazione.

L’importanza dell’educazione alla memoria storica

L’educazione alla memoria storica è uno strumento fondamentale per prevenire il ripetersi di tragedie come quelle avvenute durante il nazismo e il fascismo. La scuola, in particolare, ha il compito di trasmettere ai giovani non solo nozioni storiche, ma anche valori come il rispetto, la tolleranza e la consapevolezza delle conseguenze di ideologie totalitarie.

I viaggi della memoria, come le visite ai luoghi simbolo della Shoah (ad esempio Auschwitz, il Ghetto Ebraico di Praga o il Memoriale della Shoah di Milano), rappresentano un’opportunità unica per gli studenti di confrontarsi direttamente con la storia. Questi luoghi non sono solo spazi fisici, ma veri e propri “testimoni silenziosi” delle atrocità del passato. Tuttavia, affinché tali esperienze siano realmente formative, è essenziale che gli studenti siano adeguatamente preparati prima della visita. Le scuole dovrebbero organizzare incontri, lezioni e dibattiti per spiegare il contesto storico e il significato dei luoghi visitati, aiutando i ragazzi a comprendere l’importanza del rispetto e della memoria.

Un’educazione alla memoria efficace non si limita alla conoscenza dei fatti storici, ma mira a sviluppare una coscienza critica. I giovani devono essere messi in grado di riconoscere e contrastare atteggiamenti di odio, razzismo e antisemitismo, che purtroppo continuano a manifestarsi anche nella società contemporanea. In questo senso, la scuola diventa un baluardo contro l’indifferenza e l’ignoranza, che spesso sono alla base di gesti inappropriati come quello avvenuto a Praga.

Le responsabilità degli studenti e delle scuole durante le gite

Le gite scolastiche rappresentano un momento educativo importante, ma comportano anche una serie di responsabilità sia per gli studenti che per gli insegnanti. Durante i viaggi, gli studenti non solo rappresentano sé stessi, ma anche la scuola e, in alcuni casi, il Paese di provenienza. Per questo motivo, è fondamentale che siano consapevoli delle regole di comportamento e del contesto culturale e storico dei luoghi visitati.

Le scuole hanno il dovere di preparare gli studenti in modo adeguato prima della partenza. Ciò include non solo informazioni logistiche, ma anche un approfondimento sui significati storici e simbolici dei luoghi che verranno visitati. Ad esempio, nel caso di una visita al Ghetto Ebraico di Praga, sarebbe opportuno spiegare agli studenti il ruolo di quel luogo durante l’Olocausto e il rispetto dovuto a un sito che rappresenta il dolore di milioni di persone.

Gli insegnanti, dal canto loro, devono vigilare sul comportamento degli studenti durante la gita, intervenendo prontamente in caso di atteggiamenti inappropriati. Infine, è importante che gli studenti comprendano che i loro gesti, anche se compiuti per leggerezza o ignoranza, possono avere conseguenze gravi, soprattutto in contesti internazionali.

Episodi come quello del saluto romano a Praga dimostrano quanto sia necessario educare i giovani al rispetto delle differenze culturali e alla consapevolezza del peso delle proprie azioni, soprattutto in luoghi che portano con sé una memoria storica così significativa.