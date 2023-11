Salone Internazionale del Libro di Torino, diversi i progetti didattici: lettera d’invito a dirigenti e docenti Di

L’Ufficio Scuola del Salone internazionale del libro di Torino, con una lettera indirizzata a dirigenti scolastici e docenti, presenta i progetti rivolti alle scuole -tutti ad accesso gratuito – in occasione della XXXVI edizione del Salone, che si terrà a Lingotto Fiere e all’Oval da giovedì 9 a lunedì 13 maggio 2024.

I principali progetti:

Un Libro Tante Scuole vol. IV – Cime Tempestose di Emily Brontë

Il progetto di lettura condivisa promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino con l’obiettivo di raggiungere tanti studenti con un unico grande romanzo, per stimolare un confronto sulla comprensione di sé e del proprio tempo attraverso la lettura. In collaborazione con: Intesa Sanpaolo, la Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte e della Liguria, Chora Media e Mondadori.

Per chi

Per le classi III, IV e V della scuola secondaria di II grado di tutta Italia.

Oltre La Notizia – Raccontare il Mondo

Il progetto realizzato in collaborazione con il Corriere della Sera, che prevede tre incontri online con altrettanti giornalisti del Corriere della Sera per riflettere sulle sfide, sull’importanza e la complessità di fare informazione in tempo di guerra, sulla disinformazione e sulle sfide tecnologiche.

Per chi

Per le classi II e III della scuola secondaria di I grado e I e II della scuola secondaria di II grado di tutta Italia.

Una Giornata da “Schiappa” – In classe con Diario di una Schiappa e con Jeff Kinney

Il progetto di scrittura e disegno creativi, in collaborazione con Editrice Il Castoro, ispirato al mondo di Diario di una Schiappa e con il suo autore Jeff Kinney.

Per chi

Per le classi IV e V della scuola primaria e le classi I della scuola secondaria di primo grado di tutta Italia.

Il corso di formazione per i docenti delle scuole secondarie di II grado:

Educare alla lettura Online – Leggere è Partecipare

Un progetto formativo per docenti con sperimentazione in classe in collaborazione con il Cepell – Centro per il libro e la lettura, per ampliare la platea dei potenziali lettori e delle potenziali lettrici avvicinando gli studenti ai libri e alle pratiche di lettura, ma anche favorendo a scuola lo sviluppo di pratiche e atteggiamenti basati sulla partecipazione attiva.

Per chi

Per docenti delle scuole secondarie di I, II grado e delle scuole di formazione professionali di tutta Italia.

Presentazione-progetti-per-le-scuole

La partecipazione alle attività – ad eccezione del progetto Adotta uno Scrittore – non vincola alla partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino a Lingotto Fiere.