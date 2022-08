Ruolo da GPS sostegno prima fascia, avviato l’algoritmo. Ecco i primi Uffici Scolastici che pubblicano le nomine a tempo determinato Di

Assunzione docenti 2022/23, procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 D.M. 21 luglio 2022, n. 188: i primi Uffici Scolastici hanno pubblicato l’assegnazione della sede ai docenti che entro il 16 agosto hanno presentato domanda di assunzione da prima fascia GPS sostegno e risultano destinatari di nomina in base alle preferenze espresse e alla disponibilità dei posti.

In questa fase possono essere attribuiti i posti di sostegno residuati dalla fase ordinaria delle assunzioni 2022/23 compresa la call veloce (previo accantonamento dei posti riservati ai concorsi ordinari le cui graduatorie non sono state ancora pubblicate), nel limite del contingente autorizzato.

I docenti nominati (e che accetteranno la proposta) sono assunti con contratto a tempo determinato al 31 agosto 2023. L’immissione in ruolo avverrà l’a.s. successivo, previo superamento del percorso annuale di formazione e prova e della prova disciplinare come determinata dall’comma 4 dell’art. 9 del DL 73/2021.

L’assunzione avviene nella provincia delle GPS.

Docenti nominati non partecipano alle supplenze

Ai sensi dei commi 7 e 8 del decreto del Ministro dell’istruzione 21 luglio 2022, n. 188, i docenti che hanno ottenuto l’incarico per il ruolo da prima fascia GPS sostegno non possono partecipare al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, per qualunque classe di concorso

o tipologia di posto, salvo che pervenga rinuncia del beneficiario entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

Se si rinuncia alla nomina finalizzata al ruolo da GPS sostegno prima fascia si può partecipare alle supplenze

Se si vuole rinunciare alla nomina ricevuta e non perdere la possibilità di nomina per le supplenze al 31 agosto e 30 agosto in base alla domanda presentata entro il 16 agosto, bisognerà inviare rinuncia esplicita entro il termine e secondo le modalità indicate dall’Ufficio Scolastico competente.

Periodo di formazione e prova disciplinare

Durante l’incarico a tempo determinato, nel corso dell’a.s. 2022/23, gli aspiranti svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017.

Superato il periodo di prova, gli aspiranti sono ammessi alla prova disciplinare, che consiste in colloquio di idoneità e verte sui programmi di cui al punto A.4 dell’allegato A al DM n. 325/2021 per la scuola scuola dell’infanzia e primaria e di cui al punto A.2.1 dell’Allegato A al DM n. 326/2021 per la scuola secondaria. La prova è superata dagli aspiranti che ottengono un giudizio di idoneità (viceversa non è superata da chi ottiene un giudizio di non idoneità).

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dello stesso, mentre il giudizio di non idoneità nella prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura. In quest’ultimo caso, è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto ed il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

Assunzione in ruolo

Gli aspiranti, che superano il periodo di formazione e prova e la prova disciplinare, sono:

assunti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2022, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio;

confermati in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

Commissioni prova disciplinare

Le commissioni, innanzi alle quali gli aspiranti sosterranno la prova disciplinare, sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.