Ruoli da GPS sostegno prima fascia 2024/25: pochi posti per ADSS (AGGIORNATO Emilia Romagna)

Immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/25: il decreto n. 158/2024 prevede che, una volta esaurite le graduatorie dei concorsi, i posti di sostegno ancora vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente siano assegnati con supplenza finalizzata al ruolo dalla prima fascia delle GPS sostegno valide per il biennio 2024/26.

Il numero di posti da assegnare non può superare il contingente massimo previsto per la regione specifica dalla suddivisione dei 45.124 posti autorizzati dal MEF per le assunzioni 2024/25.

La normativa

L’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, prevede che, “in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”.

Il Ministero ha quindi pubblicato il dm n. 111 del 6 giugno 2024, in cui esplicita la procedura.

La domanda di partecipazione alla procedura è stata presentata dagli aspiranti (scelta max 15o preferenze) entro lo scorso 7 agosto.

I posti da assegnare da GPS prima fascia sostegno 2024/25

In questa fase gli Uffici Scolastici pubblicano gli eventuali posti residui da assegnare.

ABRUZZO

Suddivisione posti per provincia –

EMILIA ROMAGNA

Suddivisione posti per provincia –

LAZIO

Suddivisione dei posti per provincia –

LOMBARDIA

Bergamo –

Lecco –

Milano –

Sondrio –

Varese –

MARCHE

Suddivisione posti per provincia –

MOLISE

Posti suddivisi per provincia –

PIEMONTE

La suddivisione dei posti per provincia –

SARDEGNA

Oristano –

VENETO

La suddivisione dei posti –

Come si svolge la procedura

Le risposte ai quesiti

