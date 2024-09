Ruoli da GM24 tra settembre e 31 dicembre 2024: vincitori con supplenza stessa classe di concorso e regione sono confermati sul posto Di

Immissioni in ruolo da Graduatorie di Merito 2024 del concorso PNRR DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria e DDG n. 2576/2023 per scuola di infanzia e primaria. il DL 71/2024 ha introdotto la possibilità di assumere, nel 2024/25, con decorrenza giuridica dal 1° settembre ed economica dalla presa di servizio se le graduatorie saranno pubblicate entro il 10 dicembre. Le operazioni dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2024 con almeno 20.000 assunzioni come da timeline del PNRR.

In base alle disposizioni del DL 71/2024

gli aspiranti individuati dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e accantonati; Ecco i posti accantonati

gli aspiranti individuati nella fase 2 (scelta della scuola) prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede;

i vincitori del concorso individuati per l’assunzione, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto;

i posti accantonati, in attesa delle nomine entro il 31/12/24 dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024, sono coperti attingendo dalle Graduatorie di istituto con contratti contenenti clausola risolutiva legata all’individuazione dell’avente titolo (ossia al vincitore si concorso), a meno che non si verifichi quanto descritto nel punto precedente.

Vincitori con supplenza su posto vacante nella stessa classe di concorso e regione

L’Ufficio Scolastico della Lombardia ha già messo in atto la disposizione, nella convocazione per le assunzioni da GM 24 dal 21 settembre

“Si evidenzia altresì che ai sensi dell’art. 4 bis c. 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106: “i docenti eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/25 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori sono confermati su tale posto”. Tali docenti, quindi, non saranno convocati ai fini dell’espressione delle preferenze di provincia ma saranno individuati direttamente sulla sede, ove risulteranno confermati a seguito dell’emanazione di specifico provvedimento da parte di questa direzione generale”

Pertanto, i docenti già individuati da GaE o GPS (o graduatorie di istituto in caso di incapienza di GaE e GPS) destinatari di una supplenza al 31 agosto 2025 sulla stessa classe di concorso in Lombardia, saranno confermati su tale posto.

La conferma è solo per il 204/25 o vale per il ruolo?

Un nostro lettore chiede: la conferma sul posto della supplenza è valida solo per il 2024/25?

La legge nulla dice in merito, ma riteniamo non potranno esserci differenze tra gli assunti con graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2024 e neoassunti da questa procedura “speciale”, ai fini di completare il reclutamento PNRR.

Tra l’altro va considerato che in questo caso l’assunzione è comunque su provincia desiderata perchè già scelta ai fini delle GaE o GPS. Per quanto riguarda la sede, riteniamo che essa sia valida ai fini del vincolo di mobilità, come per i colleghi che sceglieranno in questi giorni tra i posti accantonati.

In ogni caso, avremo modo di approfondire la questione

