Rossi Doria: “83mila alunni bocciati per troppe assenze. Per loro tutto fermo. Il ministero dia indicazione chiare sui percorsi di recupero” Di

Sono 83mila i ragazzi bocciati nell’ultimo anno scolastico per le troppe assenze, oltre il limite consentito dalla legge per essere valutati. L’abbandono scolastico è un tema troppo spesso sottovalutato dalla politica. Lo sa bene Marco Rossi Doria, presidente dell’associazione “Con i bambini”.

Su “Avvenire” parla di tale situazione: “È un numero esorbitante e quel che più preoccupa è che non ci sono strategie di recupero. Ci sono 500 milioni per la lotta alla dispersione scolastica, c’è un piano lanciato a luglio dal ministero dell’Istruzione per garantire percorsi di recupero ai ragazzi interessati. Ci sono risorse del Pnrr e altri fondi europei a disposizione. Ma è tutto fermo”.

Poi aggiunge: “Per tanti professori, insegnare nelle lande desolate dell’esclusione sociale, nei paesi abbandonati e nelle periferie delle grandi città, è un compito difficile. Lo scandalo resta la mancata regia, prevista dall’articolo 118 della Costituzione, territorio per territorio. Chiunque andrà al governo, sappia che dovrà affrontarla sin da subito”.