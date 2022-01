Ritorno in classe, Toti ribadisce: “Scuola aperta scelta obbligata, non si può tenerla chiusa con il Paese tutto aperto” Di

”Penso che fosse una scelta obbligata: non si può pensare di tenere aperto un paese e di chiudere l’unica istituzione educativa di quello stesso Paese che riguarda la totalità delle famiglie italiane”.

Così il governatore della Liguria Giovanni Toti a Timeline su SkyTg24.

”I genitori devono andare a lavorare e non si capisce perché i figli dovessero stare a casa – ha aggiunto – Per quale ragione quegli stessi bambini che non possono non andare a scuola la mattina poi magari il pomeriggio possono andare in palestra o a fare la pizzata con gli amici. Siamo di fronte a incongruenze che sarebbero state inaccettabili”.