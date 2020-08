Ritorno in classe, Salvini: “Banco a rotelle? Per accompagnare Azzolina a casa”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a Sky TG24, parla del ritorno in classe e della questione riguardante i banchi a rotelle.

“Il banco a rotelle? Beh, serve per accompagnare la ministra Lucia Azzolina a casa. La mascherina quando è necessario si mette, ad esempio “nei luoghi chiusi, sui treni. Certo, spero di tornare alla normalità il prima possibile ma ai giovani dico usate la testa, rispettate la distanza, fate quello che la scienza chiede di fare. Io non più al governo? Si vede: gli sbarchi sono quintuplicati. Non vedo l’ora che gli italiani possano votare. Noi ci prepariamo per governare questo Paese. A settembre tanti italiani voteranno per le regionali. Accordo con il Movimento 5 Stelle per chi siederà al Quirinale dopo Sergio Mattarella? Assolutamente sì se si tratta di nomi di garanzia”.