Ritorno in classe, quasi 300mila gli alunni con disabilità. Oltre 110mila alla primaria. Tutti i dati

Il nuovo anno scolastico è alle porte. Il 12 settembre suonerà la prima campanella in sette regioni. Il Ministero dell’Istruzione ha dato le prime statistiche dell’anno scolastico 2022-23.

Spulciando le anticipazioni statistiche ministeriali, risalta il numero degli alunni con disabilità. Sono quasi 300mila, 290.089 per l’esattezza. Più di 50mila in Lombardia, 31mila in Campania, 29mila in Sicilia e Lazio. 20mila in Puglia ed Emilia Romagna.

Per quanto concerne la divisione per livello scolastico: per la scuola dell’infanzia oltre 19mila, per la primaria oltre 110mila, per la scuola media oltre 75mila, mentre per la scuola superiore sono quasi 84mila.

TUTTI I DATI [PDF]