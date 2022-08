Ritorno in classe, nei laboratori di informatica mancano i tecnici. La Uil Scuola: “Coprire i posti vacanti” Di

Le segreterie territoriali della Uil Scuola segnalano la parziale copertura dei posti autorizzati in qualità di assistente tecnico (laboratorio “Informatica” – cod. T72) da impiegare nelle scuole del I ciclo di istruzione.

Il riparto regionale delle assunzioni registra, infatti, posti liberi non assegnati. Emblematica e paradossale risulta la situazione della Regione Piemonte dove ci sono ancora 17 posti da assegnare.

Pertanto – si legge nella lettera che la Uil Scuola ha inviato al Ministero dell’Istruzione – se a seguito di una opportuna verifica, la copertura dei posti prevista già per l’anno appena passato, dovesse trovare riscontro in una parziale copertura a seguito delle operazioni di mobilità da personale già di ruolo, nonché per l’assenza di aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie permanenti l’anno scolastico 2021/2022, la Uil Scuola chiede di impartire disposizioni urgenti affinché si proceda ad effettuare, laddove le graduatorie provinciali lo consentano, le nomine in ruolo del contingente residuo dell’anno 2021/2022 in aggiunta al contingente autorizzato per l’anno scolastico 2022 – 2023.