Ritorno in classe, Dad dopo due casi alla primaria, con tre casi dalla terza media in su. Proposta Regioni [PDF] In corso vertice tra Draghi e Bianchi Di

Si avvicina il rientro in classe, dopo lo stop per le vacanze di fine anno, previsto nelle diverse regioni tra il 7 e il 10 gennaio. Si torna a discutere di didattica a distanza per via dell’alto numero dei contagi.

Le Regioni chiedono modifiche alla quarantena

Tra il 7 e il 10 gennaio è previsto il rientro in aula degli studenti italiani: l’obiettivo del governo è quello di limitare al massimo la didattica a distanza. Le Regioni chiedono nuove norme in tema di quarantena e, dopo le polemiche, vanno verso l’eliminazione della distinzione tra vaccinati e non vaccinati.

Ecco la nuova proposta delle Regioni

i bambini delle scuole dell’infanzia vanno in quarantena per 7 giorni al primo contagio in classe,

i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni (elementari e prime e seconde medie) vanno in quarantena al secondo contagio per 7 giorni

tutti in classe, possibilmente con la mascherina Ffp2, gli studenti della terza media e delle superiori, fino al terzo caso di positività nella classe. Dal terzo contagio in poi, andranno in quarantena per 7 giorni.

Per tornare in classe è previsto un tampone antigenico o molecolare tra il quinto e il settimo giorno. Soltanto in caso di sintomi durante questo periodo verranno prese in considerazione altre misure di contenimento dei contagi da parte delle Asl.

Sotto questa soglia è prevista l’auto-sorveglianza per tutti e la raccomandazione di indossare la mascherina Ffp2, oltre a quella di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti da quelli familiari.

La raccomandazione “razionale” delle Regioni è quella di prevedere questa misura in vista di una copertura vaccinale alta (70%) con contatti a basso rischio e di tenere conto dell’andamento epidemiologico e in particolare della variante Omicron.

DOCUMENTO [PDF]

“Devono essere gli scienziati pubblici a prendersi la responsabilità, devono dirci loro se con questi numeri dentro le aule gli studenti sono al sicuro”. Questo è quanto filtra da fonti vicine alla Conferenza delle Regioni.

Intanto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ipotizza un mese di lezioni da casa per spingere nel frattempo sulle vaccinazioni dei più piccoli.

Locatelli possibilista sul rinvio

A La Repubblica, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli, ha aperto all’ipotesi di uno slittamento: “La priorità è stata sempre quella di permettere le lezioni in presenza. Rimandare gli alunni a casa sarà l’ultima cosa che faremo, è un dovere nei confronti delle nuove generazioni. La scuola ha già sofferto troppo, terremo duro fino all’ultimo”. Sulla possibilità di rimandare di una settimana, Locatelli si dice possibilista: “Al limite possiamo ragionare di una settimana, allungando però le lezioni a giugno, non dobbiamo privare i nostri ragazzi di un singolo giorno di scuola”.

Il governo dice no allo slittamento

Non sembra esserci all’orizzonte uno slittamento delle date di apertura delle scuole post vacanze per difendersi dal contagio delle variante Omicron. Sembra essere questa, infatti, la posizione del Governo che a breve si riunirà per decidere su eventuali modifiche per quanto riguarda l’ambito della scuola. Secondo fonti di Palazzo Chigi, infatti, non ci sarà alcuno slittamento e le date di ripartenza delle scuole sono previste tra il 7 e il 10 gennaio.

Draghi incontra Bianchi, Speranza e Figliuolo

Vertice in corso tra il premier Mario Draghi, i ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza e il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Al centro della riunione, a quanto si apprende, ci sarebbero il tema del rientro in classe e le regole per i contagi nelle scuole.

Oggi Bianchi incontra i sindacati

Alle 16 (non più alle 14.30 per sopraggiunti impegni ministeriali) ci sarà una riunione tra il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e i sindacati di categoria. All’ordine del giorno la Legge di Bilancio, ma, alla luce dei nuovi accadimenti, si parlerà anche del ritorno in classe con i rappresentanti sindacali che chiederanno rassicurazioni in merito alla ripresa delle attività didattiche dopo lo stop per le vacanze di fine anno.

Consiglio dei Ministri previsto per mercoledì 5 gennaio

Domani, mercoledì 5 gennaio, il governo torna a riunirsi: sul tavolo l’ipotesi dell’obbligo della certificazione verde rafforzata per tutti i lavoratori. Sembra invece esser stato scartato, almeno per il momento, l’obbligo vaccinale. Anche le regole per la didattica a distanza potrebbero cambiare, in vista del ritorno in classe. Novità nelle prossime ore.