Ritorno in classe, le Regioni che hanno già previsto posticipo al 10 gennaio. Elenco in aggiornamento

Le Regioni spingono per un rinvio delle lezioni per via del numero dei contagi, il governo, però, frena e dice no per adesso allo slittamento. Abruzzo e Calabria, però, hanno già deciso di posticipare di alcuni giorni il rientro in classe. Nelle due regioni era previsto per il 7 gennaio, ma per organizzare un’attività di screening e dare impulso alla vaccinazione della fascia 5-11 anni, si è deciso di posticipare tutto al 10 gennaio.

Abruzzo: 10 gennaio (per effetto dell’ultima ordinanza regionale)

Basilicata: 7 gennaio

Calabria: 10 gennaio (per effetto dell’ultima ordinanza regionale)

Campania: 10 gennaio

Emilia Romagna: 7 gennaio

Friuli Venezia Giulia: 7 gennaio

Lazio: 7 gennaio

Liguria: 10 gennaio

Lombardia: 7 gennaio

Marche: 7 gennaio

Molise: 10 gennaio

Piemonte: 10 gennaio

Puglia: 10 gennaio

Sardegna: 7 gennaio

Sicilia: 7 gennaio

Toscana: 7 gennaio

Umbria: 7 gennaio

Valle d’Aosta: 10 gennaio

Veneto: 10 gennaio

Provincia Bolzano: 10 gennaio

Provincia Trento: 7 gennaio

Le altre regioni, però, si muovono. La Campania, ad esempio, ha chiesto un rinvio di almeno 20-30 giorni del ritorno in classe degli studenti. Anche la Sicilia si è detta disponibile ad un rinvio se i contagi non dovessero scendere. Il Veneto, invece, ha chiesto non solo un rinvio, ma anche l’adozione per tutti gli studenti del kit dei tamponi fai da te.