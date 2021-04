Ritorno in classe il 26 aprile, le Regioni emanano le ordinanze: la situazione aggiornata Di

Dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%.

Ecco il quadro delle ordinanze emanate delle Regioni

ALTO ADIGE

A partire da lunedì 26 aprile gli studenti delle scuole superiori ritornano in classe al 75%

EMILIA ROMAGNA

A partire da lunedì 26 aprile e fino a sabato 8 maggio gli studenti della scuola secondaria ritornano in presenza al 70%

LAZIO

A partire da lunedì 26 aprile gli studenti della scuola secondaria ritornano in presenza al 70%. Ingressi scaglionati, nessuna deroga per i trasporti locali.

LIGURIA

A partire da lunedì 26 aprile gli studenti della scuola secondaria ritornano in presenza al 70%

LOMBARDIA

A partire da lunedì 26 aprile gli studenti della scuola secondaria ritornano in presenza al 70%. Doppio scaglione di ingresso: 50% entro le 8, 20% dopo le 9.30.

PUGLIA

A partire da lunedì 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico in corso, tutte le scuole primarie, di primo, secondo grado e Cpia dovranno garantire la Didattica digitale integrata a tutti gli alunni i cui genitori facciano espressa richiesta.

PIEMONTE

A partire da lunedì 26 aprile gli studenti della scuola secondaria ritornano in presenza al 70%

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO [venerdì 23 aprile ore 21.25]