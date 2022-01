Ritorno in classe, Emiliano: “Solo i genitori possono decidere sulla salute dei propri bambini, non è possibile obbligare alla presenza” Di

“Solo i genitori possono decidere sulla salute dei propri bambini. Anche solo salvare un bambino o una nonna o un fratellino fragile perché la famiglia decide di sostenere il sacrificio della Dad è una cosa che secondo me corrisponde ad un diritto costituzionale delle persone. Non è possibile obbligare alla presenza in classe“.

Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervistato da Rainews24.

Per Emiliano “non è costituzionalmente legale pretendere, durante una pandemia e con la dichiarazione dello stato di emergenza, che i genitori mandino i propri figli a scuola anche quando non vogliono farlo”.