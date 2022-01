Ritorno in classe, D’Amato (Lazio): “Si torna in presenza in un momento di picco, il governo prenda una saggia decisione” Di

Intervenuto a Sky TG24, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha parlato del ritorno a scuola degli studenti dopo le festività natalizie alla luce dell’aumento dei contagi.

D’Amato ha spiegato che “il tema non è la potestà delle regioni. Il consiglio che mi sento di dare? Il governo adotti una procedura chiara con elementi di pragmatismo e di saggezza. Dobbiamo essere consapevoli che questa riapertura avviene con un trend in crescita dell’incidenza, che vedrà nelle prossime due settimane un picco. Bisogna avere consapevolezza di questo: si sta tornando a scuola in un momento di crescita della pandemia. Il governo ha tutti gli strumenti tecnici per prendere una decisione saggia e ponderata e noi ci atterremo a quello che verrà deciso”.